Pantservoertuigen van Defensie deels afkomstig van bedrijf in handen van de Chinese staat

Delen van Nederlandse pantservoertuigen worden gebouwd door een Fries bedrijf dat in handen is van de Chinese staat. Dat is dinsdag gebleken uit een onderzoek van RTL Nieuws. Sinds 2012 heeft Defensie niet meer onderzocht in hoeverre gevoelige informatie veilig is bij het bedrijf. Mogelijk zou Nederlandse militaire informatie in handen kunnen komen van China.

Het bedrijf in kwestie - het Friese Visser B.V. - ontwerpt en bouwt sinds 2003 de interieurs van pantservoertuigen, in opdracht van Defensie. In 2013 werd het Duitse bedrijf dat eigenaar is van Visser B.V. echter overgenomen door het Chinese bedrijf CIMC. Dat bedrijf is op zijn beurt voor meer dan 50 procent in handen van de Chinese staat. Op die manier zou het risico bestaan dat gevoelige informatie in Chinese handen terecht komt. „Daarmee maak je je mogelijke tegenstander slimmer”, zegt veiligheidsexpert Danny Pronk tegen RTL Nieuws.

Sinds 2012 - een jaar voor de Chinese overname - is er vanuit Defensie geen risicobeoordeling meer geweest bij Visser B.V. Via zo’n controle onderzoekt het ministerie of gevoelige informatie veilig is bij de bedrijven waar het een contract mee aangaat. Een woordvoerder van Defensie bevestigt aan NRC dat er na de Chinese overname geen risicocontroles zijn geweest bij Visser B.V. Tussen 2003 en 2012 waren dergelijke controles er wél, aldus de woordvoerder, omdat de opdrachten die het bedrijf toen uitvoerde van een hoger risiconiveau waren. Over de soort opdrachten waar het om gaat kan Defensie niets zeggen. „Na 2012 heeft Visser B.V. geen opdrachten gehad waarvoor een risicobeoordeling vereist was”, aldus de woordvoerder.

Of gevoelige informatie van Defensie via Visser B.V. daadwerkelijk in handen is gekomen van de Chinese staat is niet bekend. Defensie benadrukt dat slechts een deel van de bouw van de pansterwagens bij Visser B.V. plaatsvindt. De directeur van Visser B.V. zegt tegen RTL Nieuws dat de Chinese eigenaren van het bedrijf nooit om technische informatie hebben gevraagd. Mocht die vraag er toch komen, zo schrijft RTL Nieuws, dan zou Visser B.V. moeilijk kunnen weigeren. Eerder constateerden de AIVD en MIVD namelijk al dat Chinese bedrijven in het buitenland, volgens wetgeving van de Chinese staat, verplicht zijn om kennis over te dragen aan de Chinese overheid als die daarom zou vragen.