Opnieuw stakingen gepland in het streekvervoer in meerdere regio’s

Er komt een nieuwe staking aan in het streekvervoer. Dat heeft de Vakvereniging Voor Machinisten en Conducteurs (VVMC) dinsdag bekendgemaakt, aldus persbureau ANP. Gesprekken die de bond voerde met werkgevers brachten niet genoeg op: het loonbod dat volgde op de discussies is volgens VVMC te laag. Wanneer de nieuwe stakingen gaan plaatsvinden is nog onduidelijk, maar VVMC bevestigt wel dat er op meerdere plekken in het land tegelijkertijd gestaakt zal worden.

De stakingen hebben onder andere betrekking op de regionale vervoersbedrijven Arriva en Keolis. Deze bedrijven hebben zowel trein- als busdiensten. VVMC hoopt op meer koopkrachtbehoud voor werknemers, en wil daarnaast dat de werkdruk omlaag gaat.

De nieuwe stakingen zouden zich voegen in een lange reeks stakingen in het streekvervoer de afgelopen tijd. Zo staakten medewerkers van het streekvervoer afgelopen donderdag en vrijdag nog op verschillende plekken in het land. Mede door de stakingen en door de gladde wegen was er donderdag sprake van een uitzonderlijk drukke ochtendspits. Ook in december vorig jaar werd gestaakt, in het noorden van het land, en in oktober staakten buschauffeurs in verschillende regio’s.