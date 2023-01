Nederlandse overheid verdient recordbedrag van 1,1 miljard aan verkoop emissierechten

De Nederlandse overheid heeft in 2022 ruim 200 miljoen euro meer verdiend aan de veiling van uitstootrechten dan een jaar eerder. Door de hogere CO 2 -prijs incasseerde de schatkist vorig jaar voor het eerst meer dan 1 miljard euro aan deze verkoop.

Volgens de Nederlandse Emissieautoriteit zijn vorig jaar bij 142 veilingen ruim 14 miljoen CO 2 -rechten aan de industrie en transportwereld verkocht. Bedrijven hebben deze rechten nodig om broeikasgassen uit te mogen stoten. In vergelijking met 2021 werden bijna 2 miljoen rechten minder verkocht – om schaarste te creëren en de druk te verhogen op CO 2 -reductie – maar de hoge prijs zorgde voor een hogere opbrengst.

Sinds 2005 betalen de grootste Europese bedrijven voor de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO 2 en methaan, die de opwarming van de aarde veroorzaken. In Nederland gaat het om driehonderd bedrijven, waaronder elektriciteitscentrales, raffinaderijen en luchtvaartmaatschappijen.

Het totaal aantal beschikbare rechten is door de Europese Commissie aan een maximum gebonden en neemt jaarlijks af om tot een reductie van de industriële uitstoot te komen. Vanwege het verscherpte Europese klimaatbeleid gaat het aantal beschikbare rechten de komende jaren sneller naar beneden dan eerder gepland. In 2021 werden nog ruim 16 miljoen rechten verkocht, vorig jaar was dat 14,1 miljoen. Daarbij gaat het om ‘algemene’ uitstootrechten. Daarnaast werden 158.500 rechten voor de luchtvaart verkocht die bijna 13 miljoen euro opleverden.

De algemene uitstootrechten – elk ‘goed’ voor een ton uitstoot – varieerden vorig jaar in prijs van iets minder dan 58 euro (in maart) tot bijna 98 euro aan het eind van de zomer. Gemiddeld over 2022 kwam de prijs net onder de 80 euro uit, terwijl dat in 2021 54 euro was. Die 54 euro uit 2021 was weer een ruime verdubbeling ten opzichte van de gemiddelde CO 2 -prijs in 2020.

Een deel van die uitstootrechten wordt gratis aan bedrijven verstrekt om te voorkomen dat bedrijven buiten Europa, die geen uitstootrechten hoeven te kopen, een ongewenst concurrentievoordeel hebben. (NRC)