Minstens zeven doden na nieuwe schietpartij in Californië

Bij schietpartijen in Half Moon Bay in de Amerikaanse staat Californië, zijn maandag zeven doden gevallen. Minstens één slachtoffer is ernstig gewond. Dat melden diverse Amerikaanse media. Een 67-jarige verdachte is aangehouden.

De schietpartij is de tweede in amper drie dagen tijd in de staat. In de nacht van zaterdag op zondag opende een 72-jarige man het vuur in een dansstudio in Monterey Park tijdens de viering van het Chinees nieuwjaar. Daarbij vielen elf doden.

In Half Moon Bay, zo’n vijftig kilometer ten zuiden van San Francisco, vonden twee schietincidenten plaats. De eerste bij een champignonkwekerij, de tweede bij een transportbedrijf dat op ongeveer drie kilometer van de kwekerij ligt. Vier mensen kwamen om op de kwekerij, drie bij het transportbedrijf.

Volgens persbureau AP werkte de verdachte bij een van de bedrijven en zou hij een ontevreden werknemer zijn geweest. Over zijn motief is verder niets duidelijk.

Op Twitter beklagen plaatselijke politici zich over het vuurwapengeweld in de staat. De gouverneur van Californië Gavin Newsom laat weten dat hij werd weggetrokken bij een bijeenkomst in het ziekenhuis met slachtoffers van de schietpartij in Monterey Park, om ingelicht te worden over de andere schietpartij. „Tragedie op tragedie”, schrijft hij.

„Twee uur geleden voegde ik me bij mijn collega’s op de trappen van het Capitool voor een wake voor de slachtoffers van de schietpartij in Monterey Park. Voordat we zelfs maar de kans hebben gehad om om hen te rouwen, is er weer een massale schietpartij - dit keer in Half Moon Bay. In mijn wijk”, aldus een parlementslid uit Californië.