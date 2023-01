Kogels en zelfgemaakte geluidsdempers gevonden in huis van verdachte van schietpartij Monterey Park

In het huis van de verdachte van de dodelijke schietpartij van zaterdag in de Amerikaanse stad Monterey Park, vlak bij Los Angeles, zijn honderden kogels gevonden. Ook werkte hij aan zelfgemaakte geluiddempers. Dat heeft de politiechef van Los Angeles maandag bekendgemaakt tijdens een persconferentie.

De verdachte, de 72-jarige Huu Can Tran, woonde in een stacaravangemeenschap voor 55-plussers in de plaats Hemet, zo’n 120 kilometer ten oosten van Los Angeles. Tran was een bekende bij de politie. In 1990 was hij opgepakt vanwege illegaal wapenbezit. Hij werd zondag dood aangetroffen in een busje.

Over het motief van de schietpartij is nog altijd niets bekend. Tijdens de persconferentie liet de politie weten er vragen over te hebben. „Wat dreef een gek om dit te doen?”, vroeg politiechef Robert Luna zich hardop af. „We weten het niet, maar we proberen het uit te zoeken.”

De officier van justitie van Los Angeles County George Gascón zei dat hij denkt dat de schietpartij gericht was, wijzend op het feit dat de schutter „zeer bekend” was met de dansstudio waar de schietpartij plaatsvond. Bekenden van de verdachten verklaarden tegenover CNN dat hij vaak bij de dansstudio kwam.

Na de schietpartij in Monterey Park ging de vermoedelijke schutter verder naar de stad Alhambra, waar hij waarschijnlijk meer slachtoffers wilde maken. Hij trok zijn wapen, maar hij werd overmeesterd door een omstander. „Een held”, volgens Luna. Door het wapen af te maken heeft hij mogelijk „talloze levens” gespaard, aldus de politiechef.

Elf doden

In de nacht van zaterdag op zondag opende de 72-jarige man het vuur in een dansstudio tijdens de viering van het Chinees nieuwjaar. Het dodental van het bloedbad is opgelopen tot elf slachtoffers. Een van de tien mensen die gewond raakten bij de schietpartij overleed maandag in het ziekenhuis.

Volgens de autoriteiten van het district Los Angeles worden nog drie mensen behandeld in het ziekenhuis voor hun verwondingen. Een van de gewonde patiënten verkeert in ernstige toestand en de andere twee zijn aan het herstellen. Op één na waren alle dodelijke slachtoffers 60 jaar of ouder.

Tot nu toe hebben er in de VS in 2023 36 massale schietpartijen plaatsgevonden: het hoogste aantal ooit rond deze tijd van het jaar. De schietpartij in Monterey Park was de dodelijkste aanslag sinds het bloedbad in Uvalde in mei 2022. Daarbij kwamen negentien kinderen en twee leraren om het leven bij een schietpartij op een basisschool.