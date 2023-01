Inspirerende animatiedocu over gedoemde verzetsdaad tegen de Chinese autoriteiten

Het is een vraag die bij elke daad van verzet tegen een nietsontziende dictatuur opduikt. Is het de moeite waard, gezien de represailles? Wil je de televisie van de Chinese industriestad Changchun op 5 maart 2002 echt een kwartiertje hacken als ruim tweeduizend arrestaties volgen, alsmede martelpartijen, lange celstraffen en talloze doden in je vriendenkring?

Met die vragen worstelt tekenaar Daoxing nog altijd. Als aanhanger van de Falun Gong-beweging nam hij in 2002 deel aan een ‘samenzwering’ en hielp hij het signaal van de staatstelevisie te kapen om positief nieuws over zijn beweging te verspreiden. Het leverde een kort bericht op bij de persbureaus. Animatie in klare lijn brengt interviews met Daoxing en twee anderen die China wisten te ontvluchten tot leven; zo wordt dit offer door alledaagse helden aangrijpend.

Falun Gong, een beweging uit de stad Changchun, belegde in de jaren negentig onder het motto ‘waarachtigheid, mededogen en tolerantie’ massale bijeenkomsten. Het draaide om meditatie, spiritueel leeswerk en vijf Gi Qong-oefeningen, maar de snelheid waarmee deze ogenschijnlijk a-politieke beweging om zich heen greep alarmeerde de autoriteiten. In 1999 begon een wrede vervolging die vergezeld ging met haatpropaganda. Aanhangers verdwenen achter de trailies, werden doodgeslagen of zelfs als orgaanbank gebruikt.

Regisseur Jason Loftus reconstrueert een zenuwslopend complot onder leiding van ‘mastermind’ Liang en zijn rechterhand ‘Big Truck’ om het drukke avondjournaal te kapen; graffiti, strooibiljetten en slogans aan ballonnen zetten geen zoden aan de dijk. Het blijkt een pyrrusoverwinning: de nasleep is mensonterend. Brute onderdrukking volstaat niet, als in Orwells 1984 wil men de dissidenten bekeren, of ‘transformeren’.

Het quasi-totalitaire China blijft in staat tot bureaucratische massahysterie, bewees de recente zero-Covidpolitiek opnieuw. Bij de wreedheid jegens Falun Gong kan je hoofdschuddend Alexander Pope citeren: „Who breaks a butterfly upon a wheel?” Zo triest. Maar was de verzetsdaad zinvol? Changchun is maar 4,4 miljoen inwoners in een zee van Chinezen. Ik weet het niet; in elk geval levert het deze ontroerende, inspirerende film op. En overleven deze helden zo hun leven.

Bekijk een overzicht van onze recensies over film

Animatiedocumentaire Eternal Spring Regie: Jason Loftus. Lengte: 86 min. ●●●●●

Nieuwsbrief NRC Film De beste filmstukken, interviews en recensies van de nieuwste films Inschrijven