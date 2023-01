Hoe de premier van Nieuw-Zeeland een toonbeeld van nieuw leiderschap werd

Vandaag treedt Jacinda Ardern af, de premier van Nieuw-Zeeland. Vorige week kondigde ze haar vertrek al aan. Een bericht dat voor Nieuw-Zeelanders en voor de rest van de wereld als een schok kwam. Waarom legt ze haar functie neer? En waarom is het zo'n schok? vraagt correspondent Meike Wijers zich af.

Heeft u vragen, suggesties of ideeën over onze journalistiek? Mail dan naar onze ombudsman via ombudsman@nrc.nl.