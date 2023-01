In de hal van de Tweede Kamer staan drie eindexamenleerlingen naast Armeniërs met familie in Nagarno-Karabach. En daar weer naast: medewerkers in de ouderenzorg, een vrouw die als manager op een scheepswerf werkt. Ze hebben allemaal een eigen vak, afgezet met paaltjes en linten. Het is dinsdagmiddag half twee, ze krijgen vijftien minuten de tijd om hun probleem uit te leggen aan Kamerleden. Bij elk groepje staan er een paar te luisteren, soms vragen ze iets. Ze krijgen een petitie, op een A4’tje of in een map, daarna gaan ze met z’n allen op de foto.

Een marktplein. Of misschien vooral een ruilbeurs. Het zijn bijna altijd belangenorganisaties die de petitie hebben bedacht en ‘gewone mensen’ meenemen – met hén willen Kamerleden graag worden gezien. Met de lobbyisten van al die organisaties drinken ze koffie op hun werkkamer.

Veel Kamerleden nemen het ontvangen van de petities, élke dinsdag, bloedserieus. Het mag alleen als je lid bent van de Tweede Kamercommissie die over een bepaald probleem gaat. Anders, zie ik bij een VVD’er die bíjna lid is, is het niet eens de bedoeling dat je die aanraakt. Caroline van der Plas, in haar eentje Kamerlid voor BBB, neemt altijd medewerkers mee die zich verspreiden over de vakken. Tot irritatie van sommige andere partijen. Die mensen willen toch Kamerleden zien?

Op woensdag is de hal leeg, er wordt toch een vak afgezet. ’s Middags is er in een zaaltje een debat over democratie en daarom mag het Burgercomité Schaijk & Reek komen vertellen dat er naar de inwoners van de dorpjes Schaijk en Reek, in Brabant, geluisterd had moeten worden voordat ze werden ingedeeld bij de gemeente Maashorst. En niet bij Oss, waar ze volgens het comité veel meer oog hebben voor kleine gemeenschappen.

Vijf mannen en een vrouw, allemaal rond de zeventig. Niek van Casteren, die bij de politie werkte, draagt als enige een jasje, bruin-geblokt. Zijn vrouw vond dat hij er netjes uit moest zien. De anderen moeten er een beetje om lachen, maar ook zij vinden het spannend. Ze kwamen in twee auto’s en waren twee uur onderweg. Om half een, als de petitie-aanbieding begint, zijn er drie Kamerleden: van D66, VVD, SGP. Om zes minuten over half een komt Inge van Dijk van het CDA, die tegen de gewoonte in vooral zelf praat. Ook zo’n zes minuten. Als het kwartier voorbij is, roept ze naar haar D66-collega: „Ga je mee koffie drinken?”

Bij het debat zitten de Brabanders op de tribune, als enigen. SGP’er Roelof Bisschop en vooral Renske Leijten van de SP nemen het stevig op voor Schaijk en Reek, en minister van Binnenlandse Zaken Hanke Bruins Slot zegt dat de inwoners gehoord moeten worden. Het comité moppert: ze zegt dit vaker, maar wat dóét ze? „Onze strijd gaat door”, mailt een van hen me later. Met een link naar het Brabants Dagblad: ze staan op de foto, in de hal.

