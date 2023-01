Na vijf dagen rust moeten de hockeyers van Oranje er in de kwartfinale weer staan

Oranje-bondscoach Jeroen Delmée stond maandag zo hoog als hij maar kon – óp het dak van het Kalinga International Hockey Stadium in de Indiase stad Bhubaneswar, want „daar heb je direct het beste overzicht over het hele veld”. Vanaf daar zag hij dat zijn staf zich zou moeten gaan inlezen over een onverwachte tegenstander. Woensdagavond treffen de hockeyers van Nederland niet Argentinië, de favoriet in de wedstrijd in de tussenronde (de crossover), die het affiche voor Nederland bepaalde. Het was Zuid-Korea dat de Argentijnen versloeg en zich plaatste voor de kwartfinales van het WK hockey.

‘Het verhaal’ voor wat zijn team tegen de Aziatische ploeg zal moeten doen, lag op dat moment nog niet helemaal klaar, zei Delmée dinsdagochtend, de dag na die verrassende ontwikkeling. „De verwachting lag toch meer bij Argentinië. Nu moesten we direct met meer aandacht toch nog een keer de wedstrijden van de nieuwe tegenstander gaan bekijken.”

Vanaf maandagavond stond ook aanvoerder Thierry Brinkman meteen „in de Korea-modus”, zei hij. „Even schakelen. We hebben direct na die wedstrijd al besproken wat ons opviel en hoe ze speelden. We kennen dit team toch minder goed, en blijkbaar kunnen er gekke dingen gebeuren.”

De Nederlanders moesten, nadat de jonge ploeg zonder problemen poule C was doorgekomen, drie dagen wachten voordat hun volgende tegenstander bekend was. Als de ploeg woensdag aantreedt voor de knock-outfase van het toernooi, hebben ze in hun programma een speelpauze van vijf dagen moeten overbruggen. In de tussentijd zorgde niet alleen Zuid-Korea voor verrassingen. Nieuw-Zeeland was verantwoordelijk voor een grote schok in de tussenronde door gastheer India met shoot-outs uit het toernooi te sturen.

Counterploeg

De onverwachte uitslagen wierpen een ander licht op de uitslagen van Oranje, vertelt Delmée. „Dat was natuurlijk de vraag na onze eigen groepsfase: ‘Waar staan we nu eigenlijk?’ Of: ‘Hoe goed zijn de tegenstanders geweest?’”

Maleisië (4-0 voor Oranje) maakte het Spanje moeilijk, terwijl de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland volgens Delmée „een makkelijk potje” was geweest (opnieuw 4-0). Dat land speelde daarna India uit het toernooi. De wedstrijden in de tussenronde „geven misschien iets meer waarde aan onze resultaten in de poule”, zegt de bondscoach. „Dat is goed voor het vertrouwen, maar we moeten ervoor waken dat we er niet té makkelijk erover denken. Grappig genoeg helpen de uitslagen van de crossovers ook bij dat besef.”

Uiteindelijk, concludeert Delmée, komt het neer op het devies dat hij vaker heeft herhaald: zijn spelers moeten uitgaan van eigen kwaliteiten. Nederland is het wat hem betreft aan haar stand verplicht om Zuid-Korea te verslaan en de halve finale te halen. De Aziatische ploeg wist zich vast te bijten in Argentinië, zag hij, maar is een ploeg die niet het eigen spel maakt en aast op een counter – terwijl het zelf ook veel doorlaat.

Dreigt het momentum dat Nederland had opgebouwd in de groepsfase niet weg te zakken in zo’n lange speelpauze? Sommige teams of trainers zullen een dergelijk programma vast achteraf als excuus gebruiken als ze er uitvliegen, denkt aanvaller Terrance Pieters, een van de Nederlandse WK-debutanten in India. „De andere kant is: als je direct doorspeelt en je verliest, dan zou je willen dat je een rustdag erbij had gehad.” Oranje is „goed ermee omgegaan”, denkt Pieters over de dagen zonder wedstrijd. „Uiteindelijk moet je er gewoon staan.”

Terrance Pieters tijdens de voorbereiding op de kwartfinale. Foto Willem Vernes/ANP

Volgens Delmée en zijn staf moet een ploeg daarbij vooral niet te moeilijk doen – in een reguliere competitie zijn de wedstrijden immers ook één keer in de week en volgen teams voor de overige zes dagen gewoon een trainingsprogramma. Als de kwartfinale gewonnen wordt, gaat het wedstrijdritme vanzelf weer omhoog.

Voordeel is nu vooral dat overal iets meer tijd voor is: een rustdag, een paar keer scherp trainen om het ritme erin te houden en iedereen fysiek te testen, daarna weer wat rustiger aan doen. De bondscoach had een oefenpotje kunnen organiseren met een ander team dat zich direct voor de kwartfinales had gekwalificeerd, maar dat is dus ‘moeilijk doen’ in zijn ogen. „In mijn ervaring zijn spelers op dit moment voorzichtig, ze willen niet geblesseerd raken voor de knock-outfase. Dat is terecht en begrijpelijk, maar als je met die insteek voorzichtig speelt, riskeer je meer ongelukken.”

Pak aanmeten

Dan liever een aantal „scherpe” trainingen, zegt Brinkman. Tijdens het wachten had de aanvoerder ook de tijd om meer van zijn eigen wedstrijden terug te kijken en zijn prestaties te analyseren, als ook die van de aanvalslinie van het team. Juist de wedstrijden in de tussenronde zorgden ervoor dat hij zin bleef houden om weer in actie te komen. „En je kunt even uitchecken.”

Bewust proberen te genieten, dat was ook een goede oefening voor de Nederlandse hockeyers in de afgelopen vijf dagen. Er kwamen vrienden en familie langs, om de spelers te laten ontsnappen aan de trainingsstaf. Het is fijn als de trainer even níet over je schouder meekijkt, denkt Delmée.

Pieters maakte met een aantal ploeggenoten van de uurtjes buiten het hotel en het veld gebruik om zich een pak te laten aanmeten. „De India experience, dat was heel leuk om mee te maken en het wordt een mooie herinnering”, zegt hij. „De balans is, denk ik: ontspanning is goed, je moet niet volledig afgeleid worden in de tussentijd.” De wedstrijdfocus komt, zeker bij een interland op een eindtoernooi, uiteindelijk vrijwel automatisch, denkt hij. „Je moet er zin in hebben.”

Als hij woensdagochtend wakker wordt, zal hij dat in zijn lijf voelen: goede spanning. En dan hoeft de aanvaller alleen nog maar te wachten tot de avond, als Nederland–Zuid-Korea om 19 uur lokale tijd (14.30 uur Nederlandse tijd) als laatste wedstrijd van de dag op het programma staat. „Als het om uren gaat, kun je wel gaan aftellen.”