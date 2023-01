Zonder de wedstrijd te winnen, zegevierde Steven Berghuis

Verloren zoons zag ik de afgelopen dagen op tv. Of zoons die bij-na iets verloren, zo kun je het ook zeggen. Een carrière, een leven, een wedstrijd, of alledrie. Hun directe omgeving leed minstens zo erg als zij zelf deden onder de afkeer en afkeuring die hen ten deel viel. André, Johnny en Steven. Drie mannen met strakke gezichten voor de camera, zichtbaar gespannen, maar toch daadkrachtig. Ze kwamen terug na maanden mediastilte of lieten juist van zich horen na hevige media-oproer.

Donderdagavond zagen we André Hazes junior (29) bij Jinek aan tafel zitten, voor eerst na anderhalf jaar weer live op tv en voor het eerst van zijn leven nuchter. In het najaar van 2021 zag hij het leven niet meer zitten, of, zoals hij het zegt, hij stond open voor de mogelijkheid niet meer wakker te worden. In het laatste weekend dat hij optrad snoof hij acht gram cocaïne, dronk twee flessen wodka, sliep zestig uur niet, maar werd tóch wakker. Daarop heeft hij zich laten opnemen in een kliniek in Spanje, waar hij eerst een week geslapen heeft.

Is het niet wat vroeg om nu al terug te blikken? Hoe lang moet iemand er bovenop zijn om te zeggen dat er een probleem wás? En zou het niet juist ook de media zijn waarvan hij moet afkicken, en de media van hém. De vijfdelige docuserie André Hazes (Videoland) waarin hij vrijuit spreekt over zijn eetstoornis, verslaving en grote liefde is nog geen half jaar uit. Tijdens zijn ‘mediastilte’ ging er geen dag voorbij zonder dat hij, zijn moeder Rachel of zijn zus Roxeanne ergens werden besproken. In februari dient er een kortgeding over de erfenis van Hazes senior, in maart viert André z’n comeback bij ‘Holland zingt Hazes’, een show in Ziggodome met het repertoire van zijn vader. Z’n moeder komt waarschijnlijk niet, zijn zus Roxeanne zeker niet. André heeft met geen van beiden nog contact. „Verdrietig”, vindt hij dat. „Ons gezin is een beetje sneu.” Sneu ook dat we er geen genoeg van krijgen kunnen.

Johnny de Mol (44) keerde vrijdagavond na negen maanden terug bij zijn eigen talkshow HLF8, de aangifte van mishandeling en poging tot doodslag door zijn ex werd oktober vorig jaar geseponeerd. Zijn tafel zat vol goedwillenden die met hem schande spraken van het doorfokken van mopshondjes, kinderen die elkaar naaktfoto’s sturen, een bandlid van Goldband die openlijk op het podium snuift, de Britse oproep om geen taart meer te trakteren op kantoor, en of Louisa uit Echte meisjes in de jungle een tweede kans verdient ook al heeft ze gevochten en is ze uit de reality-serie is gezet. Ja hoor, Johnny is er weer.

Ziektes en dood

De zondag was voor Steven Berghuis (31), voorheen Feyenoord-speler, nu Ajacied. Voorafgaand aan de wedstrijd Feyenoord-Ajax was hij online met ziektes en dood bedreigd, en nadat de wedstrijd met 1-1 was beslecht wilde hij daar toch wat over zeggen. Dat deed hij tegen Hans Kraaij junior van Eredivisie op zondag (ESPN) Een fluitconconcert, spreekkoren, rivaliteit, prima. Maar dat er veiligheidshalve een onherkenbare bus moest komen om de Ajax-spelers bij de Kuip af te zetten, en dat het stadion bespannen moest worden met palen, kabels en netten om te voorkomen dat er gewonden zouden vallen? Hij noemde naam en rugnummer van media die de mensen vooraf nog extra tegen hem hadden opgehitst. Een sportredacteur van het AD, voetbal-analist René van der Gijp en een tweet van het programma Jinek over de wedstrijd ‘op leven en dood’. Dat had wat gedaan met hem, zijn ouders en oma, „de enige die nog leeft”. Wat hij geen tel heeft overwogen: niet spelen, thuisblijven, zich stil houden. André en Johnny moesten het veld ruimen om aangesterkt terug te keren, Steven bleef. Soms zegevier je zonder de wedstrijd te winnen.