‘Verdachte dood’ van zeldzaam kritische journalist in Rwanda

Een van de weinige journalisten die kritisch was over de Rwandese overheid is dood. John Williams Ntwali kwam volgens de politie vorige week om het leven bij een motorongeluk in de hoofdstad Kigali, maar mensenrechtenorganisaties en buitenlandse journalisten zetten daar vraagtekens bij. Critici van president Paul Kagame worden vaker gearresteerd of bedreigd, of raken vermist. Honderden mensen bezochten volgens de BBC op zondag Ntwali’s begrafenis.

De politie zei dat de journalist op slag dood was toen de motortaxi waarop hij zat dinsdagavond werd aangereden door een auto, maar geeft verder geen details vrij. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) eist een onafhankelijk onderzoek naar zijn „verdachte dood”. „Er zijn veel redenen om de theorie van een ongeluk in twijfel te trekken en het is van essentieel belang dat er snel onderzoek wordt gedaan, gebruikmakend van internationale expertise om vast te stellen of hij al dan niet is vermoord”, schrijft HRW op zijn website.

Ntwali was redacteur van de krant The Chronicles en runde het YouTube-nieuwskanaal Pax TV - IREME News. Hij deed onder meer verslag van politiek-gemotiveerde rechtszaken tegen journalisten en oppositieleden, en plaatste video’s van hun omstandigheden in de gevangenis. Zijn laatste video is van 17 januari en gaat over de verdwijning van een genocide-overlevende die zei te zijn mishandeld door de politie. Ntwali sprak al eerder over geënsceneerde ongelukken die hij had overleefd.

„Ik krijg telefoontjes van privénummers. Inlichtingenofficieren komen naar mijn huis. NISS [Nationale Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten] zei tegen mij: 'Als je je toon niet verandert, zul je zien wat er met je gebeurt.'”, zei hij in juni vorig jaar tegen HRW. Ook werd hij vanwege zijn onthullingen regelmatig bedreigd en aangevallen in de regeringsgezinde media.

Oppositieleden

„John Williams Ntwali was een reddingslijn voor veel slachtoffers van mensenrechtenschendingen en vaak de enige journalist die het aandurfde verslag uit te brengen over kwesties van politieke vervolging en repressie”, zei HRW-directeur Centraal-Afrika Lewis Mudge op de website van zijn organisatie.

Op zijn begrafenis waren ook andere Rwandese journalisten en oppositieleden aanwezig, onder wie Victoire Ingabire, die zestien jaar in Nederland verbleef als politiek vluchteling. „We zullen je waardevolle bijdrage aan het bevorderen van de vrijheid van media en meningsuiting in een uitdagende omgeving nooit vergeten”, zei Ingabire tijdens haar speech.

Lees ook ‘Tegen jonge activisten hebben Afrikaanse regimes steeds meer repressie nodig’

Dit weekend zijn ook een uitgesproken journalist uit Kameroen en een activist uit Eswatini, het voormalige Swaziland, om het leven gekomen. De Kameroense journalist Martinez Zogo is dood aangetroffen in de hoofdstad Yaoundé, nadat hij sinds dinsdag werd vermist. Hij had onlangs een uitzending gemaakt over een vermeende verduisteringszaak van topambtenaren. De pro-democratische activist uit Eswatini, Thulani Maseko, is zondag op brute wijze in zijn eigen huis vermoord.