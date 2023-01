Tijdens de pre-master voor docent Nederlands begreep ik snel wat de oorzaak is van het docententekort. Ik zat namelijk met welgeteld twee anderen in de collegezaal. Nu voelde ik mezelf een echte redder in nood voor al die mistroostige kinderen die zo ontzettend naar lessen Nederlands snakten. Helaas werd ik dit weekend door mijn nichtje van 13 met beide voeten op de grond gezet. „Wil jij docent Nederlands worden?” vroeg ze vol ongeloof. „Dat worden toch alleen mensen die niks kunnen?”

