Opnieuw arrestatie in onderzoek naar moord op Peter R. de Vries

De politie heeft maandag in Tilburg een Nederlandse man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moordaanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De man zou volgens het OM vermoedelijk betrokken zijn geweest bij de voorbereiding van de aanslag. Politie en justitie vermoeden dat hij deel uitmaakt van het crimineel samenwerkingsverband dat de moord op De Vries beraamde.

Sinds de moordaanslag op De Vries voert het OM een grootschalig onderzoek uit naar de opdrachtgevers en betrokkenen. In totaal telt de zaak tot nu toe acht verdachten. De Vries werd in juli 2021 in het centrum van Amsterdam neergeschoten toen hij na een televisieoptreden bij praatprogramma RTL Boulevard naar zijn auto in een parkeergarage liep. Hij overleed negen dagen later in het ziekenhuis.

De rechtszaken tegen vier verdachten in het onderzoek lopen inmiddels bij de rechtbank Amsterdam. Onder meer twee Nederlandse mannen van 26 en 27 jaar worden ervan verdacht de uitvoerders te zijn van de moord op De Vries. Zij werden afgelopen zomer in Spanje en Curaçao opgepakt.

