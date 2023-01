Nieuwe sancties voor Iran, maar Iraanse Revolutionaire Garde niet op terreurlijst EU

De Europese Unie heeft maandag de Iraanse Revolutionaire Garde (IRG), het elitekorps dat in Iran machtiger is dan het leger, vooralsnog niet op de terreurlijst gezet. Dat meldt persbureau Reuters. Wel werd in Brussel besloten nieuwe sancties op te leggen aan Teheran.

Vorige week riep het Europees Parlement de EU nog op om de IRG op de lijst van terroristische organisaties te plaatsen. De IRG treedt sinds de aanhoudende protesten hard op tegen demonstranten in het West-Aziatische land en executeerde al meerdere betogers. Daarnaast leveren aan de Revolutionaire Garde gelieerde bedrijven drones aan Rusland die worden ingezet in de oorlog met Oekraïne.

Volgens de EU-buitenlandchef Josep Borrell kan de IRG niet zomaar op de lijst geplaatst worden. Dit kan alleen als een rechtbank in een EU-land vaststelt dat de groepering zich schuldig heeft gemaakt aan terrorisme. „Je kunt niet zeggen ‘ik beschouw je als terrorist omdat ik je niet mag’”, aldus Borrell.

Lees ook: Hoelang het regime standhoudt, hangt mede af van de Revolutionaire Garde

De EU legde wel sancties op aan achttien personen, onder wie de Iraanse minister van Sport en Jeugd, Hamid Sajjadi. Hij wordt er door de EU van verdacht Iraanse atleten onder druk te zetten om zich niet langer uit te spreken over de protesten in het land. Sajjadi krijgt een inreisverbod voor de EU en zijn bezittingen en banktegoeden in Europa worden bevroren.

Professioneel leger en basij

De demonstraties tegen het Iraanse regime zijn al maanden bezig. Ze begonnen in september vorig jaar, toen de 22-jarige Mahsa Amini overleed na een hardhandige arrestatie door de Iraanse zedenpolitie omdat zij haar hoofddoek niet op de juiste manier gedragen zou hebben. Volgens de mensenrechtenorganisatie Iran Human Rights zijn sindsdien ruim vierhonderd mensen om het leven gekomen door het geweld van de Iraanse autoriteiten.

De IRG werd in 1979 opgericht, direct na de Iraanse Revolutie. De garde heeft veel macht en invloed in Iran en bestaat uit een professioneel leger en een zogeheten basij, een vrijwilligerskorps van voornamelijk conservatieve armere jonge mannen. Ze staat onder direct gezag van ayatollah Ali Khamenei, de hoogste leider van het land. De Amerikaanse regering heeft de IRG al in 2019 op de terreurlijst geplaatst.