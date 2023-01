Netcongestie als verdienmodel: de bedrijven die een belangrijke rol spelen in de energietransitie

In een weiland bij Lelystad staan twee gigantische batterijen die de stroomoverschotten- en tekorten van een nabijgelegen windmolenpark afvangen. De beheerder van die batterijen, GIGA Storage, wordt betaald door de lokale netbeheerder. De batterijen verminderen namelijk een netbeheerdersprobleem: netcongestie, de dreiging dat het elektriciteitsnet verstopt raakt. De tussentijdse batterijopslag compenseert de uitschieters van het windmolenpark. Bij veel (en dus goedkopere) elektriciteit laden de batterijen op, bij weinig (en dus duurdere) elektriciteit leveren de batterijen terug. Daarmee verdient GIGA Storage, naast de vergoeding, ook aan het duurder doorverkopen van stroom.

Sinds november is GIGA Storage een congestion service provider (CSP). Een CSP heeft als taak lokale stroomoverschotten en tekorten op te vangen wanneer een netbeheerder verwacht dat het elektriciteitsverbruik ergens tijdelijk niet aansluit op het aanbod. Die rol moest nog wel officieel gemaakt worden, wat gebeurde toen de Autoriteit Consument en Markt (ACM) in november de netcode (de voorschriften voor netgebruikers) wijzigde. Het opvangen van overschotten en tekorten kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door een gas- of kolencentrale harder te laten draaien, zonnepanelen aan of uit te zetten, of juist ergens de elektriciteitsvraag tijdelijk te verlagen. Of je zet een batterij in als reserveopslag, zoals GIGA Storage.

Het bijstellen van elektriciteitsproductie en -verbruik om het net niet overbelast te laten raken is niet nieuw. Veel bedrijven die sinds november een CSP-status hebben, hebben hun activiteiten eigenlijk nauwelijks veranderd. De verandering zit vooral in het officieel maken van die status, en een bijbehorend platform voor CSPs waarop de netbeheerders hun netcongestieproblemen plaatsen. Daardoor kunnen CSPs hun flexibele capaciteit makkelijker doelgericht aanbieden. De komende tijd hoopt TenneT, dat het hoogspanningsnet beheert, die flexibele capaciteit via CSPs verder uit te breiden.

Energietransitie

Een grotere flexibele capaciteit op het elektriciteitsnet is een belangrijke randvoorwaarde van de energietransitie. Het elektriciteitsverbruik wordt „drie à vier keer zo groot” , zegt Laurens de Vries, aan de TU Delft gepromoveerd op de voorzieningszekerheid van het elektriciteitsnet. Afstappen van fossiele brandstoffen betekent vaak overstappen op elektriciteit: denk aan elektrische in plaats benzine-auto’s.

Maar wat als straks de hele straat zijn elektrische auto oplaadt op een bewolkte, windstille dag? De capaciteit om zoveel elektriciteit naar de juiste stopcontacten te transporteren, is er momenteel niet. Nu al is er in delen van Nederland geen ruimte voor nieuwe netaansluitingen, wat bijvoorbeeld de aanbouw van woonwijken en zonnevelden bemoeilijkt.

De netbeheerders investeren fors in het verzwaren van het fysieke elektriciteitsnet, maar dat vergt veel tijd, materieel en technisch personeel. Bovendien zijn alle drie schaars, zeker gezien het tempo waarin het kabinet de energietransitie wil voortzetten. En dus willen de netbeheerders via bijvoorbeeld CSPs tactischer omgaan met de vraag, aanbod en transport van elektriciteit, om zo de ruimte binnen de bestaande infrastructuur maximaal te benutten. Dat bespaart ook kosten, die in het geval van de netbeheerders van publiek geld betaald worden.

CSP’s kunnen via een platform hun flexibele capaciteit aanbieden

Edmij, inmiddels ook een officiële CSP, regelt al jaren de tactische timing van het elektriciteitsverbruik en de productie van hun klanten. Dat deed Edmij eerst alleen via grootverbruikaansluitingen op het midden- en hoogspanningsnet. Inmiddels zijn er ook pilots op het laagspanningsnet, waarop kleinverbruikers zijn aangesloten. Zo kunnen klanten via Edmij hun elektrische auto’s opladen wanneer er relatief veel en dus goedkope elektriciteit beschikbaar is. Ook zonnepanelen, windturbines, de gemalen van het Amsterdamse Waternet en de geautomatiseerde machines van zaagselproducent Plosplan gaan aan of uit afhankelijk van het elektriciteitsaanbod en de bijbehorende prijs. Klanten betalen Edmij een vergoeding voor de coördinatie van hun verbruik en opwek, en besparen zelf op hun elektriciteitsrekening.

Sinds hun officiële CSP-titel merken Edmij en GIGA Storage dat ze meer aandacht en erkenning krijgen van bijvoorbeeld zakenpartners. Toch komen beide CSPs nog obstakels tegen. GIGA Storage liep aanvankelijk tegen de elektriciteitsregelgeving aan. Aangezien een batterij elektriciteit opneemt én teruglevert, moest GIGA Storage dubbele energiebelasting betalen. Voor grootschalige batterijen is die in 2022 afgelast. De transportkosten tellen nog wel dubbel, maar GIGA Storage ontwijkt die door projecten een pilotstatus te geven. Dat geeft ruimte om „gezamenlijk het randje van regelingen op te zoeken”, aldus topman Ruud Nijs. Zo betaalt de betrokken netbeheerder, die de transportkosten int, GIGA Storage een extra vergoeding ter compensatie.

Energiesysteem in balans houden

Edmij heeft een ander probleem, zegt mede-oprichter Jeffrey Bartels. Slimme stroommeters, die het elektriciteitsverbruik per kwartier moeten registreren, werken niet altijd nauwkeurig genoeg. Dat is een probleem voor Edmij’s verdienmodel. „Als stroom tussen drie en vier uur het goedkoopst is, en wij specifiek dan een elektrische auto laten opladen, moet dat wel geregistreerd worden. Gebeurt dat niet, dan mis je de opbrengst van opladen tijdens een lage elektriciteitsprijs.” De netbeheerders verwachten „zeer hoge” flexibele capaciteit nodig te hebben om het energiesysteem in balans te houden, bleek uit een verkennend rapport uit 2021. TenneT wil dan ook meer CSPs aannemen. Bedrijven die hun elektriciteitsverbruik op afspraak anders kunnen inrichten, kunnen daarvoor een vergoeding krijgen. Die boodschap lijkt vooralsnog niet echt te landen bij potentiële partijen. Van een rondgang vorig jaar hadden ze „meer gehoopt”, zegt operationeel directeur Maarten Abbenhuis. Nu wil TenneT langsgaan bij de industrie, brancheverenigingen en gemeentes. „Misschien is er ergens een tomatenkweker die nog niet weet dat je kunt verdienen aan flexibel stroomverbruik”, aldus Emma van der Veen, die namens TenneT onder andere contact houdt met CSPs.

CSPs moeten overigens wel aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. De afgesproken flexibele capaciteit móét immers geleverd worden. Geïnteresseerde tomatenkwekers (en andere (groot)verbruikers) kunnen in ieder geval het CSP-aanvraagformulier downloaden. Mensen met een gigantische batterij in de achtertuin trouwens ook.