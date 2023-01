‘Meer dan een stuk of vijf foto’s waarop mijn ouders samen staan, zijn er niet. Zij zijn maar kort bij elkaar geweest. Mijn broer en ik hebben onze vader niet gekend.

„Zij hebben elkaar in 1936 leren kennen. Mijn moeder vertelde later over feesten in Den Haag, vóór de oorlog. Waarschijnlijk hebben zij elkaar daar ontmoet. Met name de zalen van de Haagse Dierentuin waren toen populair. De trompettisten Boy Edgar en Nat Gonella behoorden tot hun favorieten.

„Samen met vrienden gingen ze ook kamperen. Zij verloofden zich in april 1939. Eind augustus volgde de mobilisatie. Wachtmeester Jan werd eerst gelegerd in het Land van Maas en Waal, later bij de Grenadiers in Den Haag.

„Annie en Jan zijn in november 1942 getrouwd. Jan werkte bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat in maart 1943 naar Apeldoorn verhuisde. Daar kregen ze een etage op de Apeldoornse Parkweg.

„Jan raakte betrokken bij het verzet. Wat hij precies deed, wist ook mijn moeder niet. Tegen haar zei hij: ‘Dat vertel ik na de oorlog wel. Nu is het beter dat je niks weet.’

„In april 1945, drie dagen vóór de bevrijding van Apeldoorn, is Jan gearresteerd. Met vijftien anderen is hij daar gefusilleerd in het Kruisjesdal.

„Ik was toen een kind van ruim een jaar. Mijn broertje zou vijf maanden later geboren worden. Onze moeder heeft ons alleen opgevoed. Over onze vader weten we weinig. Thuis kwam hij zelden ter sprake en wij vroegen er niet naar toen we jong waren.

„Later wilden we wel meer weten, maar toen kampte onze moeder met geheugenproblemen. Jammer, maar ja – daar is niets meer aan te doen.”

