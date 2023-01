Hoe binnenvaartschepen kankerverwekkende dampen lozen op de Nederlandse rivieren

In de Nederlandse binnenvaart worden giftige dampen met honderden kubieke meters tegelijk geloosd. Onderzoeksjournalist Karlijn Kuijpers stapte aan boord bij een schipper en leerde over de miljardenindustrie met kankerverwekkende dampen. In België en Duitsland is het lozen van giftige stoffen verboden. Waarom grijpt de Nederlandse overheid niet in?

Foto Olivier Middendorp

Heeft u vragen, suggesties of ideeën over onze journalistiek? Mail dan naar onze ombudsman via ombudsman@nrc.nl