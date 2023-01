Helmondse zonnewagenstart-up Lightyear in financiële nood, stopt met productie in Finland

Zonnenwagenstart-up Lightyear verkeert in financiële nood en stopt alweer met de productie van een eerste automodel in Finland. Het heeft uitstel van betaling aangevraagd voor de operationele tak van het bedrijf, waar de productie bij was ondergebracht en waar tevens het volledige personeel werkzaam bij is. Dat heeft de Helmondse onderneming maandag bekendgemaakt.

Lightyear-directeur en oprichter Lex Hoefsloot bevestigt berichtgeving van Het Financieele Dagblad dat de recent opgestarte productie van automodellen in Finland te duur bleek. Mede onder druk van investeerders zou de productie zijn stopgezet.

Een betrokkene die bekend is met de situatie zegt dat de financiële situatie tevens lastig werd omdat Lightyear zeer snel gegroeid is de laatste maanden: het personeelsbestand bedraagt inmiddels 600 man. Tegelijkertijd werd het moeilijker om geld op te halen bij investeerders, vanwege de verslechterende economische situatie.

De hoop is nu dat er in korte tijd geld gevonden kan worden voor een doorstart, iets waar de aangestelde bewindvoerder naar kijkt. Het personeel wordt voorlopig betaald door het UWV, zoals gebruikelijk bij een aanvraag van uitstel van betaling. De investeringen die het bedrijf tot dusver ophaalde – ongeveer 200 miljoen euro, waaronder van overheidsfonds Invest-NL – zouden verbonden zijn aan het moederbedrijf en niet aan het operationele deel van Lightyear, waar uitstel van betaling voor is aangevraagd.

Zichzelf opladend met zonne-energie

Lightyear geldt als een van de bekendere Nederlandse start-ups. Het idee van een auto met zonnepanelen die zichzelf kan opladen komt voort uit een studentenproject van de TU Eindhoven. Het bedrijf wist de afgelopen jaren bij verschillende grote investeerders geld op te halen, waaronder de familie achter industrieconcern SHV en de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij BOM. Zij schaarden zich achter een plan waarvan van meet af aan duidelijk was dat het veel uitdagingen kende: auto’s bouwen is extreem ingewikkeld en duur, mede vanwege de enorme hoeveelheid onderdelen.

Lightyear begon eind november bij de Finse contractfabrikant Valmet met de productie van de eerste serie auto’s. Het mikte oorspronkelijk op een productie van ongeveer 1.000 exemplaren van de auto-met-zonnedak. Tot dusver zijn er een handvol auto’s van de band gerold, het precieze aantal is niet bekend.

Lightyear leek tot voor kort op het punt te staan om een langverwachte omslag te gaan maken naar een massamodel, de Lightyear 2. Die zou stukken minder gaan kosten, zo’n 40.000 euro. Het in Finland geproduceerde model kostte 250.000 euro.

Nog vorige week maakte Lightyear bekend dat het een afspraak had gemaakt met leasebedrijf Arval. Dat wilde 10.000 exemplaren van het volgende model gaan afnemen. Eerder had ook Leaseplan een vergelijkbare afspraak met Lightyear gemaakt voor enkele duizenden auto’s.

Topman Hoefsloot heeft eerder gezegd dat de productie in Finland deels gold als leerproces. Vanwege de hoge prijs was het altijd maar de vraag of er duizend gemaakt zouden worden. Desalniettemin presenteerde de start-up het begin van de productie in het stadje Uusikaupunki afgelopen november op grootse wijze, als het begin van een nieuwe fase.

Ook voor productielocatie Valmet, met circa 4.500 werknemers een van de grootste fabrieken van Finland, is het nieuws een tegenvaller. Net als de Nederlandse contractautofabrikant Nedcar zoekt het naarstig naar nieuwe opdrachtgevers om het personeel aan het werk te houden. Afgelopen week maakte het nog bekend ruim zeshonderd banen te schrappen omdat Mercedes minder auto’s laat bouwen bij de fabriek.