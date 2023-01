Gevluchte Wagner-commandant in Noorwegen gearresteerd

Een voormalige commandant van de Wagner-groep, het Russische huurlingenleger dat al maanden vecht in Oekraïne, is aangehouden door de Noorse politie. Dat schrijft de Russische krant The Moscow Times en wordt bevestigd door de Noorse politie. De 26-jarige Rus Andrej Medvedev vluchtte vorige week naar Noorwegen en vroeg daar politiek asiel aan. Medvedev zegt te vrezen voor zijn leven. Naar eigen zeggen zag hij dat Wagner-leden meerdere deserteurs executeerden.

Medvedev is een voormalig commandant die vorig jaar zijn contract bij Wagner niet wilde verlengen, zo schrijft The Moscow Times. In november zou Wagner tegen zijn wens in alsnog zijn contract voor onbepaalde tijd hebben verlengd, maar in december vertrok Medvedev uit de Wagner-groep. Hij zei in een videoboodschap dat hij had gezien hoe Wagner-soldaten „op gruwelijke wijze” werden vermoord door hun kameraden, omdat zij hadden geweigerd mee te vechten in Oekraïne.

Mogelijke deportatie

Eenmaal terug in Rusland ontdekte Medvedev dat hij werd gezocht door de Russische veiligheidsdienst, zo schrijft The Moscow Times. Hij dook onder en kwam in contact met mensenrechtenorganisatie Gulagu, die hem hielp Rusland te ontvluchten. Na twee mislukte vluchtpogingen naar Finland stak Medvedev afgelopen week de 198 kilometer lange grens tussen Rusland en Noorwegen over.

Tijdens zijn tocht werd hij naar eigen zeggen beschoten door Russische grenswachten, die vervolgens hun Noorse evenknieën waarschuwden. Daarna plaatste de Noorse immigratiedienst Medvedev in een centrum voor migranten die de migratiewetten hebben overtreden. Medvedev zei bereid te zijn om belastende verklaringen af te leggen over Wagner-baas Jevgeni Prigozjin.

Volgens Gulagu heeft Medvedev te horen gekregen dat hij geen asiel krijgt en wordt gedeporteerd naar Rusland. De mensenrechtenorganisatie zegt dat Medvedev „wreed wordt vermoord” als hij inderdaad moet terugkeren. Een woordvoerder van de Noorse politie weigert te reageren op berichten over zijn mogelijke deportatie, maar volgens Medvedevs advocaat is de kans op deportatie nihil.