Export van landbouwproducten in 2022 met 17 procent gestegen

Nederland heeft in 2022 voor 122,3 miljard euro aan landbouwgoederen naar het buitenland geëxporteerd. Dat is ruim 17 procent meer dan in 2021, toen het om 104,3 miljard euro ging. De toename van de waarde van de landbouwexport komt vooral door hogere exportprijzen. Dat blijkt dinsdag uit een onderzoek van Wageningen University & Research en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Uit de cijfers blijkt niet hoeveel producten ook daadwerkelijk zijn vervoerd naar het buitenland.

De hogere exportprijs komt vooral doordat boeren, tuinders en voedingsfabrikanten de toenemende kosten zoveel mogelijk doorberekend hebben in de prijzen. Het gaat dan om kosten voor de veevoergrondstoffen, kunstmest en energie. De Nederlandse economie heeft in 2022 naar schatting 49,6 miljard euro verdiend aan de export van landbouwgoederen. 44,9 miljard komt direct van de export van Nederlandse producten. De rest van de winst kwam door wederuitvoer, producten die waren geïmporteerd en vervolgens naar het buitenland zijn gegaan.

Waar sierteelt jarenlang het meest werd uitgevoerd, stond vorig jaar de productgroep zuivel en eieren bovenaan. De exportwaarde is met 35 procent toegenomen: van 8,8 miljard euro in 2021 tot 11,9 miljard euro in 2022. Ook dat is verklaarbaar door de gestegen prijzen, de melkprijs was in 2022 historisch hoog als gevolg van hoge energie- en veevoerkosten. Ook de prijs van eieren is hoog en het aanbod is door de vogelgriep kleiner.