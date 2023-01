Ex-advocaat Youssef Taghi veroordeeld tot 5 jaar en 6 maanden cel

Voormalig advocaat Youssef Taghi is door de rechtbank in Amsterdam tot 5 jaar en 6 maanden celstraf veroordeeld voor het lidmaatschap van een criminele organisatie van zijn neef Ridouan Taghi. De rechtbank stelt dat Youssef Taghi een sleutelrol heeft gespeeld binnen de organisatie omdat hij als advocaat vertrouwelijk kon communiceren met Ridouan en in vertrouwen werd genomen over alle activiteiten van zijn neef en zijn handlangers.

Door zijn rol als advocaat te misbruiken heeft Youssef Taghi volgens de rechtbank het vertrouwen in zijn beroepsgroep „ernstig ondermijnd. Dat heeft grote maatschappelijke gevolgen omdat in de politiek inmiddels wordt gesproken over maatregelen om de vrijheid van advocaten in het contact met hun cliënten te beperken”.

Dat rekent de rechtbank Youssef Taghi zwaar aan. Ook het feit dat binnen de criminele organisatie is gesproken over het omkopen van belastingambtenaren en rechters in Marokko, is volgens de rechtbank een voorbeeld van de ernstige ondermijnen van de samenleving die samenhangt met de zware georganiseerde misdaad waar Youssef Taghi zich heeft laten lenen in zijn rol als advocaat. „Het laat zien hoe de geroganiseerde misdaad doordringt in de bovenwereld.”

Dit bericht wordt aangevuld.