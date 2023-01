Eis van 15 jaar celstraf en tbs voor misbruik oppaskinderen

Het Openbaar Ministerie heeft maandag vijftien jaar celstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen een Limburgs stel voor het misbruiken van zeven oppaskinderen van tussen de één en zes jaar oud. In de rechtbank in Den Bosch zei de officier van justitie dat het ging om een „serie aan monsterlijke feiten”, meldt persbureau ANP. Het OM verwijt de verdachten ook kinderporno te hebben gemaakt en verspreid.

De twee verdachten, Nancy D. (54) uit Heel en Peter S. (59) uit Herkenbosch, leerden elkaar in 2018 kennen en hadden een sadomasochistisch getinte relatie. Hun fantasieën en gedrag werden steeds extremer, bleek tijdens de behandeling van de rechtszaak. Ze bespraken onderling seks met dieren en kinderen. Het misbruik van de oppaskinderen vond plaats in de buurt van Eindhoven tussen september 2019 en juni 2021.

Het misbruik kwam aan het licht toen de ouders van een tweejarig meisje op camerabeelden zagen dat D. hun dochter had misbruikt. In totaal zou de vrouw zeker twintig keer kinderen hebben misbruikt. S. keek op die momenten via een videoverbinding live mee en gaf soms opdrachten. De uitspraak in de zaak is op 13 maart.

