Dodental schietpartij Monterey Park loopt op naar elf, motief wordt onderzocht

Het dodental van het bloedbad in de Californische stad Monterey Park, vlak bij Los Angeles, is opgelopen tot elf slachtoffers. Een van de tien mensen die gewond raakten bij de schietpartij is in het ziekenhuis overleden aan schotwonden, meldt persbureau AP maandag. In de nacht van zaterdag op zondag opende een 72-jarige man het vuur in een dansstudio tijdens de viering van het Chinees nieuwjaar. De man werd later op zondag dood aangetroffen door de politie.

Volgens de autoriteiten van het district Los Angeles worden nog drie mensen behandeld in het ziekenhuis voor hun verwondingen. Een van de gewonde patiënten verkeert in ernstige toestand en de andere twee zijn aan het herstellen. Op één na waren alle dodelijke slachtoffers 60 jaar of ouder, volgens informatie van de lijkschouwer in Los Angeles die de eerste identificaties heeft bekendgemaakt. Een vrouw was in de vijftig en drie mannen waren zelfs ouder dan zeventig.

‘Onderzoek stopt niet’

De vermoedelijke dader, de 72-jarige Huu Can Tran, heeft zichzelf na het door hem aangerichte bloedbad om het leven gebracht. Zo’n twaalf uur na de aanslag omsingelde de politie een witte bestelbus op een parkeerterrein in een nabijgelegen stad, waar zijn lichaam werd aangetroffen met naast hem een handvuurwapen. Er is nog niets bekend over het motief van zijn daad. De politie heeft maandag in de zoektocht naar het motief zijn woning doorzocht. „Dat de verdachte is gestorven, betekent niet dat het onderzoek stopt”, zei de lokale politiechef. De man woonde in een stacaravangemeenschap voor 55-plussers in de plaats Hemet, zo’n 120 kilometer ten oosten van Los Angeles.

Ook wordt de relatie tussen de dansclub en de schutter onderzocht. De burgemeester van Monterey Park zegt dat Tran mogelijk de dansstudio regelmatig bezocht. Bekenden van hem, onder wie zijn ex-vrouw, vertelden aan CNN dat hij in de betreffende club wel eens amateurdanslessen gaf. Tran zou volgens AP deze maand twee keer de politie in zijn woonplaats Hemet hebben bezocht om te beweren dat hij het slachtoffer was van fraude, diefstal en vergiftiging door familieleden in de afgelopen jaren, maar keerde later niet terug naar het bureau met bewijs.

