‘Natuurbranden chuntie’in Nederland worden heftiger en soms onbeheersbaar’

Een groter deel van Nederland zal in de toekomst te maken krijgen met intensere natuurbranden, die veel invloed zullen hebben op de samenleving. Daarvoor waarschuwen experts van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid, het KNMI, de Vrije Universiteit, Deltares en de Wageningen University in een gezamenlijk rapport.

De toekomstige natuurbranden zullen steeds vaker intense branden zijn die niet geblust kunnen worden, maar pas uitbranden als er geen brandstof (zoals bomen en planten) meer in de buurt is. Dat concludeert onderzoeker en projectleider Hans Hazebroek. Door de opwarming van het klimaat en de steeds warmere zomers in Nederland, wordt steeds meer vegetatie brandbaar. Dit zorgt ervoor dat het aantal brandgevoelige dagen toeneemt, zeggen de onderzoekers. Door deze ontwikkelingen zullen de natuurbranden met „de huidige tactiek, techniek en capaciteit van de brandweer niet meer te bestrijden zijn”.

Door de verdere verdichting van Nederland zullen de natuurbranden ook tot een grotere impact leiden „op gezondheid, welzijn, natuur en economie”, zo staat in het rapport. „Mensen zullen vaker moeten vluchten, er zal vaker directe en indirecte schade en uitval van vitale infrastructuur zijn en er zal vaker onherstelbare schade aan flora en fauna ontstaan.” Ook zal de gezondheid van mensen vaker bedreigd worden, niet alleen voor mensen die zich in of rond natuurgebieden bevinden, maar ook voor de brandweer die onder zwaardere omstandigheden moet werken.

Om de gevolgen en de gevaren van natuurbranden te beperken, adviseren de experts dat het voorkomen en bestrijden van natuurbranden „structureel onderdeel wordt van het systeem van brandweerzorg”. Ook moet het risico van natuurbranden worden meegewogen bij de inrichting van het Nederlandse landschap, en moet er meer kennis worden vergaard door overheden, brandweer en terreinbeheerders over de ontwikkeling van het natuurbrandrisico.

