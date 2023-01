Coldeweijer moet ‘juice’ over familie Hazes rectificeren en stoppen met de term ‘gecremeerde kroket’

Juicevlogger Yvonne Coldeweijer moet een video verwijderen waarin ze beweert dat Rachel Hazes een brief van haar zoon André Hazes Jr. heeft gelekt. Dat heeft de voorzieningenrechter in Amsterdam maandagmiddag bepaald. Ook de omschrijving van Hazes als „gecremeerde kroket” moet ze verwijderen op last van een dwangsom.

De kwestie draait om een ‘scoop’ van het beruchte roddelmedium, een video van 24 november 2022. Daarin beweerde Coldeweijer meer te weten over de breuk tussen de weduwe van de in 2004 overleden volkszanger André Hazes en haar zoon.

Coldeweijer moet een uitgebreide rectificatie plaatsen na uitingen over manipulatief gedrag van Rachel Hazes. Ze moet erkennen dat ze niet kan aantonen dat Hazes, zo leest de rectificatie, „in haar eigen belang zou hebben ingegrepen in de behandeling van haar zoon in een kliniek in Spanje en dat hij het contact met zijn moeder definitief zou hebben verbroken”.

De video had ze eind november op haar Instagram-account geplaatst, maar na een dreiging met een kort geding door Rachel Hazes offline gehaald. Eind december meende Coldeweijer genoeg te weten om de video opnieuw te plaatsen. De rechter oordeelt echter dat Coldeweijer „geen serieuze aanwijzingen heeft voor de juistheid van bewering” en er is geen publiek belang mee gediend. Coldeweijer dient „geen ander belang dan het voor eigen gewin bevredigen van de nieuwsgierigheid van haar volgers naar het privéleven van een publiek persoon”.

De rechter stelt dat de term ‘gecremeerde kroket’ „onnodig grievend en beledigend is” en Hazes schade berokkent. Coldeweijer nam de term over van een volger en gebruikte deze in een oproep voor steun in haar juridische strijd tegen Hazes. Coldeweijer zou kwetsende commentaren uitlokken door deze term te gebruiken.

Coldeweijer is al eerder door de rechter op de vingers getikt, toen ze op basis van één anonieme bron uitspraken deed over dieetpillengebruik door zangeres Samantha Steenwijk.