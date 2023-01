Bij anderen krijgen mijn kinderen te veel snoep

Moeder: „Hoe moet ik omgaan met de hoeveelheden snoep die mijn kinderen bij anderen krijgen? Ik ben een suikerbewuste moeder. Mijn kinderen krijgen geen zoet beleg op brood, en mogen een snoepje per dag. Dat heb ik tot ze naar school gingen aardig in eigen hand kunnen houden, maar nu ze 5 en 7 zijn is het een stuk moeilijker. Soms krijgen ze op school drie zoete traktaties per dag, en op de bso nog iets zoets erachteraan. Of ze krijgen op een speelafspraak als middageten pannenkoeken, en daarna nog een donut en een lolly. Zelfs op de hockeytraining delen teamgenoten snoep uit. Op partijtjes hetzelfde verhaal: in plaats van gewoon een tosti krijgen ze cupcakes, taart, snoep en limonade. Ik wil daar tegen mijn kinderen niet negatief over doen, en geef ze hierover ook geen instructies mee, maar ik vind het niet prettig. Zo blijft er voor mijn gevoel weinig over voor ons als ouders om ze af en toe te verwennen. Als ze net ergens pannenkoeken hebben gegeten, zeg ik niet: ‘Zullen we gezellig een ijsje halen?’

Goede voorbeeld geven

Minke Eilander: „We leven in een ‘obesogene omgeving’, waarin we worden verleid veel ongezond te eten en weinig te bewegen. Kinderen moeten leren om hun weg te vinden in die wereld. Ze zullen altijd en overal ongezonde verleidingen op hun pad vinden. Nu zijn het speelafspraakjes en partijtjes, straks is het de supermarkt waar ze in de pauze naartoe gaan.

„Het zou al helpen als we als samenleving verwennen, beloning en gezelligheid minder associëren met ongezond eten. Verwennen kan ook met een leuke activiteit, zoals een spelletje doen. En een banaan vinden kinderen ook lekker.

„Het gaat erom dat u zelf het goede voorbeeld blijft geven. U leert uw kinderen al een gezonde verstandhouding met eten, en dat is voldoende. Daar zullen ze een leven lang profijt van hebben.

„Blijf souplesse tonen voor wat er buitenshuis wordt aangeboden. Als u het verbiedt, maakt u de relatie met zoetigheid te gespannen. Zolang u thuis uw gezonde beleid voortzet, gaat het de kinderen vanzelf opvallen hoe het bij anderen gaat.”

Balans houden

Carry Renders: „U heeft goede regels en routines, en als u daar thuis aan vasthoudt, bent u met uw eetopvoeding al een heel eind. Wat leefstijl betreft is voor kinderen het voorbeeld van de ouders erg belangrijk, zowel wat ze doen als wat ze zeggen. Het helpt daarbij om de kinderen goed uit te leggen waarom u voor iets kiest, bijvoorbeeld dat u suiker wilt beperken omdat te veel suiker slecht is voor het lichaam en het gebit. Daarmee brengt u kennis en vaardigheden over en stimuleert u uiteindelijk hun autonomie om in verleidelijke situaties een gezondere keuze te maken.

„Probeer de juiste balans te houden. Te weinig controle op wat uw kinderen eten is niet goed, maar te veel evenmin. Als gezond eten te dwangmatig wordt, kan dat hun relatie met eten verstoren.

„Het is niet zo erg dat uw kinderen buitenshuis andere voorbeelden zien en ongezonde verleidingen tegenkomen. Door gedoseerd in aanraking te komen met andere regels en routines leren ze uiteindelijk hun eigen maat vinden. U kunt uw verwenmomenten thuis eventueel anders invullen, bijvoorbeeld door iets te doen dat jullie allemaal leuk vinden.

„Als het de spuigaten uit loopt, kunt u het traktatiebeleid eens bij de medezeggenschapsraad op school of het hockeyteam aankaarten.”

Minke Eilander is orthopedagoog en post-doconderzoeker sectie jeugd en leefstijl aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Carry Renders is als epidemioloog en hoofddocent verbonden aan de afdeling gezondheidswetenschappen VU Amsterdam. Zij doet onderzoek naar het bevorderen van een gezonde leefstijl bij kinderen en adolescenten.