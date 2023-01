A7 tussen Sneek en Joure gaat half februari deels weer open

De Prinses Margriettunnel, die deel uitmaakt van de snelweg A7 tussen Joure en Sneek, gaat half februari gedeeltelijk weer open. Dat meldt Rijkswaterstaat maandag. In de Friese tunnel geldt voortaan een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur en zal slechts één rijstrook per richting beschikbaar zijn.

Volgens Rijkswaterstaat is de veiligheid voor het verkeer gegarandeerd na uitvoerig onderzoek van deskundigen en diverse maatregelen. Vandaag is de overheidsorganisatie al gestart met het verplaatsen en weghalen van de zakken zand die de omhoogkomende tunnel moesten stabiliseren, om ruimte vrij te maken voor het verkeer. Tot het probleem volledig is opgelost, blijft het nodig om het getroffen deel van de tunnel te stabiliseren, meldt Omrop Fryslân. Daarom worden stalen rijplaten en betonblokken in de middenberm en aan de zijkanten van de tunnel geplaatst.

Met het openstellen van een deel van de weg hoopt Rijkswaterstaat de verkeersdruk op lokale wegen te verminderen. Veel weggebruikers weken uit naar de parallel lopende oude rijksweg, wat voor verkeersoverlast in omliggende dorpen als Oppenhuizen en Uitwellingerga zorgde.

In december kwam het asfalt in de tunnel omhoog door stijgend grondwater. Daardoor ontstond een soort drempel, brokkelde een deel van het asfalt af en moest de weg worden afgesloten. De A7 tussen Joure en Sneek werd voor onbepaalde tijd in beide richtingen afgesloten. De schade bleek zo groot dat er geen verkeer meer over dat deel van de snelweg kon rijden. Het herstel zou, zo stelde Rijkswaterstaat, mogelijk „enkele maanden” duren.

