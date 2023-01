Peru sluit Machu Picchu om politieke onrust, toeristen geëvacueerd

De Peruaanse overheid heeft Machu Picchu voor onbepaalde tijd gesloten, zo melden internationale persbureaus. Volgens de autoriteiten bestaan er zorgen over de veiligheid van toeristen die de oude Inca-nederzetting willen bezoeken. Peru gaat gebukt onder grootschalige anti-regeringsprotesten, waarbij al minstens 55 doden zijn gevallen. De sluiting van Machu Picchu, de belangrijkste toeristische trekpleister in het land, is per direct van kracht.

Na de sluiting zijn meer dan vierhonderd toeristen geëvacueerd. Die waren gestrand nadat de overheid verschillende toegangswegen en wandelpaden naar de Inca-stad had gesloten. Ook een treinroute naar de plaats Aguas Calientes, in de buurt van Machu Picchu, werd gesloten nadat demonstanten het spoor hadden beschadigd. Het Peruaanse ministerie voor Toerisme laat via Twitter weten dat de geëvacueerde toeristen naar de stad Cusco zijn gebracht.

De protesten in Peru begonnen nadat het parlement had ingestemd met het afzetten van leider Pedro Castillo. De inmiddels oud-president pleegde daarop een slecht voorbereide ‘zelfcoup’ waarbij hij probeerde het parlement te ontbinden. Nog dezelfde dag werd hij opgepakt. De gevallen leider zit nu in de cel, en wordt waarschijnlijk vervolgd voor rebellie.

Demonstranten willen dat Castillo wordt vrijgelaten en eisen het aftreden van de nieuwe president Dina Boluarte. Hopend op een einde van de protesten besloot het parlement in december al om de landelijke verkiezingen te vervroegen, van 2026 naar 2024. Veel effect had dat besluit niet: nieuwe protesten bleven volgen.

