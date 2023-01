Opnieuw geheime documenten gevonden in woning Biden

Autoriteiten hebben vrijdag opnieuw zes geheime documenten gevonden in de privéwoning van de Amerikaanse president Joe Biden. De stukken zijn gevonden na een zoektocht van meer dan twaalf uur, zo schrijven Amerikaanse media op basis van een verklaring van Bidens advocaat Bob Bauer. Het Amerikaanse ministerie van Justitie weigert commentaar te geven op de vondst.

Het is de derde vondst van geheime documenten. Volgens Bauer dateren sommige documenten uit Bidens tijd in de senaat (1973 tot 2009) en sommige uit zijn tijd als vice-president (2009 tot 2017). Ook enkele handgeschreven notities werden meegenomen.

Ongeveer een week geleden werden ook al vertrouwelijke stukken gevonden in de garage en woning van Biden in de Amerikaanse staat Delaware. Enkele dagen daarvoor werd bekendgemaakt dat in november 2021 geheime stukken waren aangetroffen in zijn privékantoor in Washington.

Afgelopen donderdag reageerde Biden voor het eerst in het openbaar op de vondst van geclassificeerde documenten, nadat werd besloten dat een speciaal aanklager hier onderzoek naar gaat doen. De president zei tegen verslaggevers dat hij „geen spijt heeft” van de manier waarop hij en zijn team zijn omgegaan met de ontdekkingen. „We vonden een handvol documenten die op de verkeerde plaats waren opgeborgen. We hebben deze onmiddellijk overgedragen aan het archief en het ministerie van Justitie. We werken volledig mee en kijken ernaar uit dit snel op te lossen.”

