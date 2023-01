Na Turkse woede over koranverbranding kan Zweden toetreding tot de NAVO voorlopig wel vergeten

Een koranverbranding voor de Turkse ambassade in Stockholm heeft geleid tot spanningen tussen Zweden en Turkije. In reactie op het eenmansprotest van een extreemrechtse Deense provocateur besloot de Turkse regering zaterdag het aanstaande bezoek van de Zweedse minister van Defensie af te blazen. Volgens Ankara was het Zweedse besluit om de „verachtelijke” demonstratie toe te staan „volstrekt onacceptabel”. De diplomatieke rel, die doet denken aan de Deense cartoonkwestie, komt op het moment dat Zweden de goedkeuring van Turkije zoekt om toe te treden tot de NAVO.

Ankara speelt de koranverbranding zo hoog op omdat er verkiezingen aankomen. Een conflict met het Westen is voor president Erdogan een beproefde manier om zijn nationalistische achterban te mobiliseren. Voorafgaand aan het referendum over het presidentiële systeem, in 2017, waren Nederland en Duitsland de klos (‘nazi-restanten’). Nu is het Zweden.

Boze leden van nationalistische en religieuze groepen verzamelden zich zaterdagavond voor het Zweedse consulaat in Istanbul. Het Turkse departement voor religieuze zaken riep gelovigen op zondag naar de moskee te komen om uit de Koran te lezen.

Provocateur uit Denemarken

Zweden kan de NAVO-toetreding voorlopig wel vergeten. De pogingen van de Zweedse regering om de relaties met Turkije te verbeteren, worden bemoeilijkt door aanhoudende anti-Turkse protesten. Zo hing een groep linkse, pro-Koerdische Zweden vorige week een pop van Erdogan aan een galg bij het parlement. De Turkse regering reageerde woedend.

Zaterdag joeg anti-islamactivist Rasmus Paludan de spanningen aan door een Koran in brand te steken voor de Turkse ambassade, omringd door politie, terwijl hij minachtende opmerkingen maakte over migranten en moslims.

Paludan, oprichter van de Deense anti-immigratiepartij Stram Kurs (Harde Lijn), wil alle moslims het land uit zetten. De Deense politicus, die een Zweedse vader heeft en sinds 2020 ook een Zweeds paspoort, trekt bij de verkiezingen weinig stemmen. Maar als provocateur (hij verkondigt de complottheorie van ‘de grote omvolking’) weet hij de aandacht te trekken. Vorig jaar braken in diverse Zweedse steden hevige rellen uit nadat Paludan had aangekondigd de Koran te gaan verbranden. Bij botsingen met de politie werden drie relschoppers neergeschoten. Moslims zien de Koran als het heilige woord van God en beschouwen elke opzettelijke beschadiging of ontheiliging als zeer beledigend.

‘Daden van sabotage’

Turkije had er vooraf bij de Zweedse regering op aangedrongen de koranverbranding te verbieden. Maar de Zweedse regering hield vol dat de demonstratie binnen de vrijheid van meningsuiting viel. Een deel van de Zweden vreest dat Turkije hun grondrechten wil inperken in ruil voor toetreding tot de NAVO. Maar volgens de Turkse minister van Buitenlandse Zaken vallen racisme en het zaaien van haat niet onder de vrijheid van meningsuiting.

Turkije heeft gezegd dat de nieuwe centrum-rechtse coalitieregering van Zweden, die wordt gesteund door een extreem-rechtse partij, „vastberadener” is wat betreft NAVO-toetreding en makkelijker is om mee samen te werken dan de vorige. De Zweedse regering heeft haar afkeuring uitgesproken van de protesten, die ze „daden van sabotage” noemt tegen de NAVO-toetreding.

Maar daar neemt Turkije geen genoegen mee. Ankara laat zich graag provoceren, want de rel komt Erdogan electoraal erg goed uit. De verwachting is dan ook dat hij zeker tot de verkiezingen (14 mei) blijft dwarsliggen.

