Na de empathie van Ardern krijgt Nieuw-Zeeland de ‘meedogenloze’ fixer Hipkins als premier

Zij aan zij verschenen Jacinda Ardern (42) en Chris Hipkins (44) bij de bijeenkomst van de Nieuw-Zeelandse Labour-partij, waar gestemd werd over de nieuwe leider. Bij aankomst omhelsden ze elkaar en kregen ze applaus van partijleden.

De stemming was slechts een formaliteit: naast Hipkins had niemand van de sociaal-democratische partij zich kandidaat gesteld. Glunderend verscheen Hipkins even later voor de pers. „Het is geweldig dat we als partij zo’n eenheid kunnen uitstralen.”

De goedlachse Hipkins, die vaak aangesproken wordt met zijn bijnaam ‘Chippy’, heeft een jongensachtig voorkomen. Hij houdt van worstenbroodjes, klussen en fietsen, en omschrijft zichzelf als „een Kiwi die met beide voeten op de grond staat”. Hij draait al vijftien jaar mee in het parlement, maar werd nooit eerder gezien als een serieuze kandidaat voor het leiderschap. Het feit dat hij nu toch de topbaan krijgt, is vooral omdat de voor de hand liggende kandidaat, huidig vicepremier Grant Robertson, hiervoor bedankte.

Zo kreeg Hipkins unanieme steun van zijn collega’s. Partijgenoten noemen hem pragmatisch, een politicus pur sang en een harde werker. Dat heeft hij naar eigen zeggen te danken aan zijn jeugd. Hij groeide op in een arbeidersmilieu in de Hutt-vallei, in de buurt van hoofdstad Wellington. „Ik geloof niet in het lot als het gaat om politiek”, zei hij. „Ik geloof in hard werken.”

Bekend als coronaminister

Bij het bredere Nieuw-Zeelandse publiek werd hij vooral bekend als verantwoordelijke minister voor het coronabeleid tijdens het hoogtepunt van de pandemie. Hij werd aanvankelijk geroemd om zijn volhardendheid, al waren er ook Kiwi’s die hem het strenge beleid kwalijk namen.

Hij is een generatiegenoot van Ardern en ze zijn al jarenlang bevriend. Tijdens Arderns ruim vijf jaar als regeringsleider trokken ze vaak samen op, en stond Hipkins bekend als ‘probleemoplosser’.

Hoewel Hipkins en Ardern politieke bondgenoten zijn, is de verwachting dat Kiwi’s met Hipkins een heel ander soort leider krijgen. „Hij is nuchter en grappig, maar kan ook meedogenloos zijn”, schrijft politiek commentator Luke Malpass Stuff. „Ardern werd bekend vanwege haar empathie en vriendelijkheid. Hipkins is een politiek beest.”

Hij houdt van de politieke strijd en vliegt daarbij soms uit de bocht. Zo werd hij in 2017 teruggefloten nadat hij zich had bemoeid met een crisis over dubbele nationaliteiten in de Australische politiek.

Gezin uit schijnwerpers

Terwijl Ardern internationaal lof kreeg voor haar betrokkenheid en een icoon werd van de wereldwijde progressieve beweging, is de verwachting dat Hipkins minder uitgesproken zal zijn over grote maatschappelijke thema’s. Hij gaat zich voornamelijk richten op het opkrikken van de economie, die tijdens de pandemie in het slop is geraakt.

Bij zijn eerste persconferentie als partijleider reageerde hij op de persoonlijke aanvallen en vrouwenhaat waar zijn voorganger mee te maken heeft gehad. „Het verbale geweld gericht op Jacinda is onacceptabel. De manier waarop ze is behandeld is ronduit weerzinwekkend”, zei hij. Hij wil er ook lessen uittrekken. Hipkins is gescheiden en heeft twee kinderen. Hij zei te accepteren dat het leven van een premier „publiek eigendom” is, maar hij wil wel zijn familie zoveel mogelijk beschermen. „Ik heb gezien wat het met de familie van Jacinda heeft gedaan. Daarom zal ik mijn gezin zoveel mogelijk uit de schijnwerpers houden.”

Het duurt nog enkele dagen voordat hij officieel de leider is van het land. Jacinda Ardern moet eerst haar ontslag aanbieden aan de gouverneur-generaal, de vertegenwoordiger van de Britse kroon. Op woensdag wordt Chris Hipkins ingezworen als 41ste premier van Nieuw-Zeeland.