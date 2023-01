Minstens zestien doden in Aleppo na instorten woongebouw

In Aleppo zijn zondagochtend ten minste zestien mensen omgekomen nadat een woongebouw is ingestort. In het gebouw woonden zo’n dertig mensen, aldus persbureau AP. De instorting zou zijn veroorzaakt door lekkages die de fundering van het gebouw hadden beschadigd.

Op beelden is te zien dat brandweermensen, hulpverleners en bewoners in het puin zoeken naar overlevenden. Onder de slachtoffers is ten minste een kind. Mogelijk zal het dodental nog verder oplopen. Het gebouw ligt in de buurt Sheikh Maksoud, die onder bestuur staat van de Syrische Democratische Strijdkrachten. Die militaire coalitie wordt gesteund door de Verenigde Staten.

Wederopbouw

In 2022 publiceerde UN-Habitat, een tak van de Verenigde Naties die zich bezighoudt met wereldwijde veilige huisvesting, een rapport over Syrië. Huisvesting blijkt een groot probleem sinds in het land vanaf 2011 een burgeroorlog woedt. Door het conflict zijn er naar schatting 328.000 woningen verwoest of zwaarbeschadigd; nog eens 600.000 tot een miljoen huizen liep mildere schade op.

Tot nu toe verloopt de wederopbouw van woningen in Syrië moeizaam, aldus het rapport. Dat is een probleem voor mensen die zonder alternatief in onveilige huizen moeten blijven wonen. Maar volgens de onderzoekers is de schamele staat van Syrische woningen ook voor gevluchte burgers een belemmering. Door het gebrek aan veilige huisvesting is het voor hen moeilijker om terug te keren, ook als ze dat graag willen.

Naast de slechte staat van veel woningen is ook de drinkwatervoorziening en riolering in Syrië zwaar beschadigd door de oorlog. Toegang tot zulke voorzieningen is „van essentieel belang in tijden van conflict”, aldus VN-organisatie Unicef.