Minstens tien doden bij schietpartij na Chinees nieuwjaarfeest in Californië

In de Verenigde Staten zijn in de nacht van zaterdag op zondag ten minste tien mensen omgekomen bij een schietpartij in de stad Monterey Park, zo meldt persbureau Reuters. In de Californische plaats was een grote viering van het Chinese Nieuwjaar gaande waarbij tienduizenden mensen aanwezig waren. De politie laat weten dat de schutter nog niet gearresteerd is.

De schietpartij vond plaats na tien uur ‘s avonds lokale tijd: in Nederland rond zeven uur in de ochtend. Volgens de website van het stadsbestuur zou de viering ongeveer een uur daarvoor zijn afgelopen. De afgelopen jaren heeft het festival meer dan 100.000 bezoekers per dag getrokken, staat er over het evenement. Hoeveel mensen er nog in de omgeving waren toen de schietpartij plaatsvond is niet duidelijk.

Op beelden op sociale media is te zien dat gewonde mensen op brancards naar ambulances worden getild. Het bloedbad gebeurde in de buurt van een dansstudio. Het is nog niet zeker of de schietpartij in de dansstudio zelf plaatsvond.

„Ons hart gaat uit naar zij die geliefden zijn verloren vannacht”, zei Kenneth Meija, financieel controleur van Los Angeles, via Twitter. Monterey Park ligt in het Los Angeles district, op 11 kilometer van het centrum van Los Angeles. Over een mogelijk motief van de schutter is nog niets bekend. Wel is er de afgelopen jaren in de Verenigde Staten veel geweld geweest tegen Aziatisch-Amerikanen. Zo doodde een man in 2021 acht mensen in drie Aziatische massagesalons in en rond Atlanta.