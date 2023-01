Miljardairsdochter Jessica Pegula gaat als tennisster haar eigen weg

Jessica Pegula zou zomaar door de Kalverstraat in Amsterdam kunnen lopen zonder dat ze door het winkelend publiek wordt herkend. Nog wel. Maar daar kan snel verandering in komen. De 28-jarige Amerikaanse tennisster geldt na de uitschakeling van de bijna ongenaakbaar geachte Iga Swiatek opeens als de grote favoriet voor de titel op de Australian Open. „Er is nog een lange weg te gaan”, zei Pegula zondag na haar overwinning op de Tsjechische Barbora Krejcikova. „Ik voel het niet echt zo, maar het is wel cool dat ik de hoogst overgebleven geplaatste speelster ben.”

Pegula vierde het bereiken van de kwartfinale met een bescheiden opgestoken vuist naar het publiek. Voor de derde keer op rij staat ze in Melbourne bij de laatste acht, maar dit keer wil ze daar geen genoegen mee nemen. Pegula hoopt voor het eerst in haar loopbaan de halve finale van een grandslamtoernooi te spelen en ziet dan wel of er nog meer te halen is. Het tekent de instelling van Pegula, die veertien jaar na haar debuut als profspeelster tot de absolute elite van het vrouwentennis hoort. Dat zegt iets over Pegula, maar ook over de huidige status van de sport.

Een jaar geleden ging Pegula in de kwartfinale van de Australian Open nog onderuit tegen Ashleigh Barty, de toenmalige nummer één van de wereld en de latere winnares in Melbourne. Twee maanden later zegde Barty op haar 25ste als aanvoerster van de ranglijst de sport vaarwel. Net als Justine Henin, die in mei 2008 als nummer één stopte, nam ze afscheid op een hoogtepunt. De Poolse Swiatek nam de hegemonie over. Ze zegevierde vorig jaar op Roland Garros en op de US Open en stond bij de Australian Open als eerste geplaatst.

Het eerste grandslamtoernooi van het jaar leek zowel bij de mannen (Novak Djokovic) als bij de vrouwen (Iga Swiatek) een voorspelbare winnares te krijgen. Djokovic vecht vooral met problemen aan zijn hamstring tegen zijn eigen lichaam, maar Swiatek bezweek verrassend onder de druk in de achtste finale tegen de Kazachse Jelena Rybakina. „Ik voelde dat ik niet wilde verliezen in plaats van dat ik wilde winnen”, stamelde de 21-jarige Swiatek na haar nederlaag in twee sets. „Het is belangrijk dat ik nu even de tijd neem om de mentale instelling van vorig jaar terug te vinden, want ik wil zeker weer in die vorm van 2022 komen. Het is tijd om te resetten.”

In de schaduw

Hoe anders was dat voor Pegula. Ze voelde tot dusver weinig druk in Australië. In de schaduw van Swiatek en nummer twee Ons Jabeur versloeg ze Jaqueline Cristian, Aliaksandra Sasnovich, Marta Kostyuk en Krejcikova zonder ook maar een set te verliezen. Maar nu Swiatek, Jabeur en het 18-jarige Amerikaanse toptalent Coco Gauff er allemaal uit liggen, richten de schijnwerpers zich plotseling op Pegula. En dat is ze ondanks haar derde plaats op de wereldranglijst niet gewend. Simpelweg omdat ze nooit eerder als échte kanshebber op een grote prijs werd gezien. Pegula heeft slechts twee WTA-toernooien op haar naam: Guadalajara (2022) en Washington (2019).

Hoogste tijd om je af te vragen wie deze Jessica Pegula eigenlijk is. Niet bepaald het klassieke verhaal van de underdog zoals dat van de zusjes Williams, die zich via het tennis omhoog werkten. Pegula staat in de Verenigde Staten vooral bekend als de dochter van het miljardairsechtpaar Terry en Kim Pegula. Haar Italiaans-Amerikaanse vader vergaarde volgens Forbes een fortuin van zo’n 6,7 miljard dollar (ruim 6 miljard euro) in de olie- en gasindustrie. Nu staat hij samen met zijn in Zuid-Korea geboren echtgenote aan het hoofd van Pegula Sports and Entertainment, eigenaar van het ijshockeyteam Buffalo Sabres en de American footballploeg Buffalo Bills. En zijn ze de ouders van de nummer één in het Amerikaanse tennis bij de vrouwen.

Pegula ging van jongs af aan al haar eigen weg en wilde in het tennis zelf naam maken. Dat ging sinds haar zevende met vallen en opstaan. Pegula kreeg tijdens haar loopbaan te maken met ernstige knie- en heupblessures waardoor ze langdurig buitenspel stond. Pegula dacht zelfs aan stoppen, maar vocht zich in de marge van het internationale proftennissteeds weer terug. Jarenlang strijdend tussen de tweehonderste en honderdste plaats op de wereldranglijst. Haar carrière kreeg een boost toen ze in 2019 voor het eerst tot de top-100 behoorde en met coach David Witt ging werken.

Geen speciale wapens

Oud-tennisprof Witt overtuigde Pegula dat ze de kwaliteit had om zich bij de wereldtop te scharen. In een kleine vier jaar tijd veranderde ze aan de hand van de voormalige coach van Venus Williams van een modale prof in een tennisster die voor niemand onder hoeft te doen. Ze rekende vorig jaar op het toernooi van Guadalajara af met vier voormalige winnaressen van grandslamtoernooien. En Pegula kreeg daarvan de bevestiging toen ze eerder deze maand tijdens de United Cup in Sydney een onderling duel met nummer één Swiatek afgetekend won. Ze leidde haar land daarmee naar de titel.

Pegula is geen speelster met speciale wapens. Ze beweegt niet zo acrobatisch als Swiatek of Gauff en is evenmin een shotmaker als Jabeur. Pegula lijkt met haar zuivere slagen misschien nog wel het meest op haar grote voorbeeld Martina Hingis, die eveneens een zeer goed gevoel voor timing had. Daarnaast is Pegula als geen ander in staat om op de baan plotseling van tactiek te veranderen. Maar hoe sterk is ze mentaal als het er écht om gaat? Het is aan haar om in Melbourne te bewijzen dat ze als onverwachte favoriete wel bestand is tegen de druk.