Massaal protest in Israël tegen uiterst rechtse regering

In Israël zijn opnieuw tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de rechtse regering van premier Benjamin Netanyahu. Volgens lokale media deden ruim honderdduizend mensen mee aan de demonstratie in Tel Aviv. Ook in Jeruzalem, Haifa en Beersheba waren betogingen met duizenden mensen. Netanyahu’s voorganger Yair Lapid was daarbij aanwezig.

De woede is gericht op het plan van de regering om de bevoegdheden van het Hooggerechtshof ondergeschikt te maken aan die van de Knesset, het parlement. Ook het voornemen om de zittende politieke machthebbers een beslissende stem te geven bij de benoeming van nieuwe rechters, stuit op groot verzet. De demonstranten stellen dat de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in gevaar is.

„Ze willen van ons een dictatuur maken, ze willen de democratie vernietigen”, zegt Avi Chimi, het hoofd van de Israëlische Orde van Advocaten, tegen persbureau Reuters.

Het protest is verder aangewakkerd door een uitspraak van het Hooggerechtshof die de benoeming van de minister van Binnenlandse Zaken en Gezondheid ongeldig verklaarde omdat die is veroordeeld voor belastingontduiking. Aryeh Deri leidt de ultra-orthodoxe coalitiepartij Shas, die Netanyahu aan een meerderheid helpt. Hij weigert zelf op te stappen. Het is nu aan Netanyahu om te beslissen of hij luistert naar het Hooggerechtshof en besluit zijn bondgenoot en vicepremier te ontslaan.

Netanyahu heeft de protesten, die hun derde week ingaan, afgedaan als een weigering van linkse tegenstanders om de resultaten van de verkiezingen van afgelopen november te accepteren.

Lees ook: Woede in Israël over plan om rechters onder politieke controle te brengen