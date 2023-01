Klopjacht na dodelijke schietpartij Zwijndrecht

De politie heeft een klopjacht ingezet naar een man die wordt verdacht van een dodelijke schietpartij afgelopen zaterdag in Zwijndrecht. Hierbij kwam een 66-jarige vrouw om het leven en raakte een 38-jarige vrouw, de dochter van het slachtoffer, zwaargewond. De politie heeft zondag zowel de naam als een foto van de verdachte gepubliceerd.

De verdachte is de 49-jarige Minh Nghia Vuong, ook wel bekend als ‘Lucky’. De politie bevestigt dat het de ex-partner is van de 38-jarige vrouw. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) zegt tegen persbureau ANP dat hij levensgevaarlijk is. „We zetten alles op alles om hem te lokaliseren en aan te houden”. Mensen worden opgeroepen de man niet zelf te benaderen maar direct 112 te bellen als ze hem hebben gezien.

De schietpartij gebeurde zaterdagmiddag op een parkeerplaats bij een winkelcentrum in Zwijndrecht. Meerdere mensen waren getuige van het incident. Nadat hij de twee vrouwen had neergeschoten is de schutter met een auto gevlucht. Hij is nog steeds niet gevonden.

Dit artikel wordt geüpdatet.