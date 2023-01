Klassieker eindigt in een volle Kuip in gelijkspel

De klassieker tussen Feyenoord en Ajax zondag is geëindigd in gelijkspel, 1-1. Feyenoord was gedurende de hele wedstrijd sterker, maar Ajax wist in de tweede helft op gelijke hoogte te komen. Feyenoord blijft koploper in de Eredivisie.

De Rotterdammers zetten meteen druk in de openingsfase, waardoor Ajax maar nauwelijks aan voetballen toe kwam. In de 34ste minuut maakte de Braziliaan Igor Paixão de openingstreffer voor Feyenoord. Steven Berghuis, die vorig jaar de veelbesproken transfer maakte van Feyenoord naar Ajax, verloor de bal waarna die uiteindelijk bij Paixão terechtkwam. Van een afstand schoot hij de bal in de verre hoek.

Ajax probeerde snel de schade ongedaan te maken terwijl de Rotterdammers de druk bleven opvoeren. Dat lukte pas ver in de tweede helft. Na de 70ste minuut werd een grote kans van Mohammed Kudus op de gelijkmaker tegengehouden door doelman Justin Bijlow. Toen kwam toch de 1-1 een paar minuten later door een actie van Steven Bergwijn en Davy Klaassen. Onder druk van Klaassen werkte Feyenoord-middenvelder Mats Wieffer de bal in eigen doel.

In de laatste minuut van de reguliere speeltijd creëerde Santiago Gímenez nog een enorme kans voor de thuisploeg, maar de doelman van Ajax Gerónimo Rulli hield de bal tegen.

Ajax ging met vijf punten achterstand op Feyenoord naar De Kuip in Rotterdam. De Amsterdammers hebben de afgelopen zes competitieduels niet gewonnen en staan nu vijfde in de ranglijst. FC Twente won zondag van FC Utrecht en blijft zo op plek drie staan, een punt achter PSV. Later op de dag speelt AZ, de nummer vier, tegen Fortuna Sittard.

Volle Kuip

De Kuip zat helemaal vol. De laatste keer dat de klassieker in een volle Kuip gespeeld werd, was in 2019. In de jaren daarna mochten vanwege coronamaatregelen geen of minder supporters in het stadion.

Voorafgaand aan de wedstrijd zondag werd een aantal aanhoudingen verricht in Rotterdam in de buurt van het stadion. Volgens persbureau ANP gooiden relschoppers met vuurwerk naar de politie en zijn mensen gearresteerd voor het roepen van discriminerende en beledigende leuzen of omdat zij zich niet konden identificeren. Er is ook kort een waterkanon ingezet.

