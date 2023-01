President Lula ontslaat hoogste legercommandant na bestorming overheidsgebouwen

De Braziliaanse president Luiz ‘Lula’ da Silva heeft de leider van het Braziliaanse leger ontslagen. Dat besluit is zaterdag bekendgemaakt na een overleg tussen de president, zijn stafchef en de Braziliaanse minister van Defensie, zo meldt persbureau AP. De Braziliaanse minister van Defensie, Jose Mucio, spreekt van een „breuk in vertrouwen” binnen de hoogste militaire rangen. Generaal Julio Cesar de Arruda wordt opgevolgd door generaal Tomás Miguel Ribeiro Paiva.

Het ontslag van de generaal komt nadat Da Silva enkele dagen geleden openlijk kritiek uitte op het leger. Hij zei dat „sommige leden van het leger” de bestorming van overheidsgebouwen, op 8 januari, hebben laten gebeuren. In een ander interview waarschuwde hij „dat al het militaire personeel dat betrokken was bij de coup gestraft zal worden”. De president zei dat het daarbij niet uitmaakt hoe hooggeplaatst de militairen zijn: die uitspraak heeft hij nu waargemaakt. De Arruda was, naast de president en de minister van Defensie, de hoogstgeplaatste militair van Brazilië.

Het besluit om De Arruda te ontslaan komt precies twee weken na de bestorming. Die gebeurde op 8 januari: aanhangers van oud-president Jair Bolsonaro drongen het parlementsgebouw, het presidentieel paleis en het hooggerechtshof in de hoofdstad binnen. Zij waren ervan overtuigd dat de verkiezingen van vier maanden geleden, die Bolsonaro verloor van Da Silva, niet eerlijk waren verlopen. Daarvoor ontbreekt bewijs.

Sindsdien zijn de zorgen over de stabiliteit van de Braziliaanse democratie opgeleefd. Openbare aanklagers stelden al een onderzoek in naar de rol die Bolsonaro speelde bij de bestorming. De politicus verloor eind oktober de presidentsverkiezingen van Da Silva. Na zijn verlies trok hij de resultaten van de verkiezingen openlijk in twijfel.

