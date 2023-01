Chris Hipkins benoemd tot opvolger van Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern

Parlementsleden van de Labour-partij kwamen zondag bij elkaar en stemden unaniem voor Chris Hipkins als nieuwe leider van de sociaaldemocratische partij.

De 44-jarige Hipkins was de enige kandidaat en daarmee was de stemming grotendeels een formaliteit. Onder de leiderschap van vertrekkend premier Jacinda Ardern was Hipkins minister van Onderwijs, Politie en Publieke Diensten. Hij staat bekend als een bekwaam bestuurder en kreeg vooral bekendheid als de minister verantwoordelijk voor de corona-aanpak.

Economie wordt speerpunt

Hipkins omschrijft zichzelf als „een Kiwi die met beide voeten op de grond staat”. Tijdens een persconferentie zei hij dat de economie een speerpunt wordt voor zijn regering. Jacinda Ardern kreeg de laatste maanden veel kritiek vanwege de kwakkelende economie.

Ook de nieuwe vicepremier is bekendgemaakt. Carmel Sepuloni is de eerste vicepremier met een Pacifische achtergrond. Haar voorouders komen uit Samoa, Tonga en Nieuw-Zeeland.

Ardern kondigde afgelopen week aan dat ze haar functie als premier van Nieuw-Zeeland na vijfenhalf jaar neerlegt. Het nieuws kwam in binnen- en buitenland als een grote verrassing. „Ik ben een mens, politici zijn mensen”, zei Ardern tijdens een toespraak. „We geven alles wat we kunnen, zolang we dat kunnen. En dan is het tijd. Voor mij is het nu tijd.”

Komende dinsdag is de laatste officiële werkdag van Jacinda Ardern als premier, op woensdag wordt Chris Hipkins ingezworen. Op 14 oktober kiezen de Nieuw-Zeelanders een nieuw parlement.

