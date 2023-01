Actievoerders in Brussel eisen vrijlating Belgische hulpverlener in Iran

Ruim duizend betogers gingen zondag de straat op in Brussel om de gevangenschap van de Belgische hulpverlener Olivier Vandecasteele in Iran onder de aandacht te brengen. De 42-jarige Vandecasteele zit sinds februari vorig jaar vast in een gevangenis in Iran. Met de actie, een initiatief van mensenrechtenorganisatie Amnesty International, hopen de demonstraten dat de overheid druk op Iran blijft zetten: „Om de arbitraire detentie van de Belg zo snel mogelijk te beëindigen”, aldus Amnesty.

Vandecasteele, die zeven jaar lang als hulpverlener in Iran werkte, werd in 2022 een pion in een diplomatiek spel toen het Iraanse militaire elitekorps hem oppakte. Iran zou hem willen ruilen tegen een in België gevangen Iraanse diplomaat. Vandecasteele werd tot 28 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Volgens Iran zou hij schuldig zijn aan onder meer spionage, geldsmokkel en samenwerken met de VS tegen Iran. Deze maand werd zijn straf plotseling verhoogd naar veertig jaar en 79 zweepslagen.

Amnesty International vroeg tijdens de demonstratie aandacht voor de omstandigheden waarin de Belg wordt vastgehouden. „We mobiliseren wereldwijd voor zijn onmiddellijke vrijlating, en in afwachting moeten zijn detentie-omstandigheden verbeteren en moet hij de medische hulp krijgen die hij nodig heeft.” Vandecasteele zou zijn dagen doorbrengen in een ijskoude isoleercel. Dat laat hij weten in gesprekken met zijn familie, schrijft de Belgische omroep VRT.

Lees ook: Iran veroordeelt 41-jarige Belg tot 40 jaar celstraf en zweepslagen