Rudy Englebert (72), ‘het basbeest van Nederland’, overleden

De Nederlandse bassist Ruud (Rudy) Englebert is in de nacht van 18 op 19 januari op 71-jarige leeftijd overleden, heeft zijn goede vriend en eveneens muzikant Jeroen Faber bekendgemaakt, meldt ANP. Englebert was al lange tijd ziek. Tijdens zijn meer dan vijftig jaar lange muziekcarrière speelde hij basgitaar in vele bekende bands, waaronder Wild Romance en Vitesse.

De bascarrière van Englebert begon in de jaren zeventig, in bands als Fruit en Hollander. In de jaren tachtig maakte hij deel uit van de band Vitesse, waarin hij meewerkte aan de hit ‘Rosalyn’ uit 1982. Ten tijde van Herman Broods comebackalbum Yada Yada uit 1988 was hij bassist in Broods begeleidingsband Wild Romance. Na het grote succes van de jaren tachtig, was Englebert in de jaren negentig vooral actief in Duitsland als sessiemuzikant. Na zijn terugkeer in Nederland werkte hij samen met onder anderen Thé Lau.

„Misschien wel een van de beste basissten van Nederland”, zei radiopresentator Stefan Stasse donderdag in zijn radioprogramma. Hij was „het basbeest van Nederland [...] Rest in peace”. Op Twitter schrijft muziekkenner Henkjan Smits „Herman zou zeggen: “Rudy is dood en dat is kut”.