‘Opgepakte Syrische asielzoeker al in 2018 genoemd als IS-veiligheidschef’

Verschillende websites hebben al in 2018 informatie vermeld over de functie die de dinsdag gearresteerde Syrische asielzoeker Ayham Al S. bij terreurgroep Islamitische Staat (IS) zou hebben bekleed. Dat schrijft de Volkskrant zaterdag. De internationale nieuwssite Al Araby zou S. in meerdere artikelen de ‘emir van de veiligheidsdienst’ in het zuiden van Damascus hebben genoemd. Dat was vóórdat hij in 2019 een verblijfsvergunning kreeg.

Een Syrische propagandasite zou rond dezelfde tijd een artikel hebben gepubliceerd waarin naar S. wordt verwezen met zijn strijdersnaam, Abu Khaled al-Amni. In hetzelfde artikel wordt hij een IS-veiligheidsagent genoemd, die betrokken zou zijn geweest bij onderhandelingen met het Syrische regime over vertrek van de terreurgroep uit Yarmouk, de Palestijnse wijk bij Damascus.

„Het is dus niet duidelijk of de informatie uit de openbare bronnen over Al S. destijds niet is ontdekt, of dat er een reden was om de gegevens terzijde te schuiven,” schrijft de Volkskrant. De IND wilde niet op vragen van het dagblad reageren, omdat het niet ingaat op individuele gevallen.

Het Openbaar Ministerie verdenkt S. ervan tussen 2015 en 2018 veiligheidschef te zijn geweest voor IS in Yarmouk. Onder zijn leiding zouden mensen zijn ontvoerd, gemarteld en vermoord. In de twee jaar die eraan voorafgingen zou hij hetzelfde werk hebben uitgevoerd voor terroristische organisatie Jabhat al-Nusra. Na een tip over Ayham Al S. zijn het Team Internationale Misdrijven (TIM) en het Openbaar Ministerie een onderzoek begonnen. Dinsdag werd hij opgepakt in het Zuid-Hollandse dorp Arkel.

Lees hier hoe verdachte Syriërs vaker al jaren in Nederland kunnen wonen: Van oorlogsmisdrijven verdachte Syriërs worden vaker in Nederland opgepakt – soms wonen ze hier al jaren