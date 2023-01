Ontvoerde vrouwen en kinderen Burkina Faso bevrijd

Soldaten van het leger van Burkina Faso hebben vrijdag 66 vrouwen en kinderen bevrijd, die vorige week door gewapende bendes werden ontvoerd. Dat meldt de nationale tv-zender Radiodiffusion Télévision du Burkina volgens internationale persbureaus.

De vrouwen en hun kinderen werden ruim een week geleden gevangen genomen door vermoedelijk jihadistische groeperingen toen ze in de buurt van de stad Arbinda in het noorden van het Afrikaanse land op zoek waren naar voedsel. Er is een groot voedseltekort in het gebied, maar door zich buiten hun dorpen te begeven zijn vrouwen erg kwetsbaar voor jihadistische aanvallen.

Bij de reddingsoperatie zijn 27 volwassen vrouwen en 39 baby’s, kinderen en jonge meisjes bevrijd. Ze werden uiteindelijk zo’n tweehonderd kilometer zuidelijker teruggevonden. Na hun bevrijding is de groep met helikopters overgebracht naar de hoofdstad Ouagadougou.

Burkina Faso is sinds 2015 in een cyclus van geweld verzeild geraakt, nadat jihadisten die banden hebben met Al-Qaida en IS vanuit buurland Mali de grens overstaken. Er zijn volgens de Verenigde Naties in het afgelopen decennium duizenden mensen vermoord in de regio en 2,7 miljoen mensen op de vlucht geslagen.

De extreem instabiele situatie heeft de afgelopen anderhalf jaar tot twee staatsgrepen geleid. Voor zover bekend was de ontvoering van vorige week de grootste die Burkina Faso in de afgelopen jaren heeft meegemaakt.