Rusland dreigt met sancties na bevriezen rekeningen RT France

Het Kremlin dreigt met maatregelen tegen Franse media in Rusland, meldt persbureau AFP zaterdag. Eerder deze week bevroor Frankrijk de bankrekeningen van omroep RT France, de Franse tak van de Russische staatsomroep Russia Today.

Het besluit om de bankrekeningen te blokkeren werd genomen als gevolg van de meest recente Europese sancties en niet op initiatief van de Franse staat, zegt het ministerie van Economische Zaken. Desondanks zal de maatregel „worden onthouden”, aldus een anonieme bron tegen Russische persbureaus. „Het blokkeren van RT France-accounts zal leiden tot vergeldingsmaatregelen tegen de Franse media in Rusland.” De bron beschuldigt Parijs ervan „Russische journalisten te terroriseren”.