Nibud: huishoudens gaan er in 2023 op vooruit

De financiële situatie van veel huishoudens gaat er dit jaar op vooruit, vergeleken met 2022. Dat concludeert het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) zaterdag op basis van nieuwe koopkrachtberekeningen. Daaruit blijkt dat Nederlanders er tussen de 0,5 en 8,1 procent op vooruit kunnen gaan, afhankelijk van het inkomen en de samenstelling van het huishouden. In enkele gevallen gaan huishoudens er 0,2 procent op achteruit.

Het Nibud is bij de berekening van de koopkracht uitgegaan van een inflatiecijfer van 3,5 procent, zoals het Centraal Planbureau verwacht voor 2023. Vorig jaar bedroeg de inflatie gemiddeld 10 procent. 2023 wordt volgens de budgetinstantie dan ook een jaar van „bijkomen en herstellen van de plotseling hoge uitgaven”. Of de verbetering van de koopkracht voldoende zal zijn, moet nog blijken. Het is daarbij de vraag of de inflatie inderdaad fors lager uitkomt en hoe de energieprijzen zich ontwikkelen.

Dat de financiële situatie van huishoudens erop vooruit gaat, komt door meerdere factoren. Werkenden krijgen in 2023 meer arbeidskorting en hoeven daardoor minder belasting te betalen. Ook ontvangen veel mensen volgens het Nibud een cao-loonsverhoging. Mensen die een uitkering of bijstand ontvangen, krijgen meer geld en de zorgtoeslag is ook gestegen. „Al deze maatregelen zorgen voor wat financiële ademruimte die de meeste mensen hard nodig hebben, want in 2022 heeft iedereen flink moeten inleveren en de prijzen in de supermarkt blijven hoog”, stelt het instituut.

Maar ook in 2023 blijven de stijgende energieprijzen en de inflatie merkbaar. Directeur Arjan Vliegenthart van het Nibud vindt dat mensen dan ook meer zekerheid moeten krijgen van de overheid. „Als we iets van de energiecrisis hebben geleerd is het dat mensen in een energie-onzuinige woning of grote gezinnen noodgedwongen hogere energie-uitgaven hebben dan anderen.” Die huishoudens hebben daardoor meer moeite met rondkomen dan anderen met hetzelfde inkomen. Wat het Nibud betreft moeten mensen de zekerheid krijgen dat „belangrijke basis- en nutsvoorzieningen voor iedereen bereikbaar en betaalbaar blijven”.