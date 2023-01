Mama’s moeilijke verleden

Introducing Deze podcast luister je ook in onze app

Journalist Lisa Phu’s moeder verliet Cambodja in 1980. Ze had twee dochters, was zwanger van haar derde kind (Lisa) en had ook twee neefjes en een nichtje onder haar hoede. Ze had geen concreet plan. Weg uit Cambodja, maar waar ze precies naartoe zou vluchten: geen idee.

In Before Me vertelt Lisa Phu over het leven van haar moeder voordat zij werd geboren. In aflevering één wordt Lisa zelf moeder en dát is het begin van de zoektocht naar haar moeders verleden. Tijdens Lisa’s kraamtijd praten ze samen over de wreedheden die Pol Pot en de Rode Khmer haar familie hebben aangedaan. Later leer je dat haar moeder binnen een jaar na haar vertrek veilig in New York woont, maar dat het tientallen jaren duurt om te verwerken wat haar is overkomen.

Before Me, vijf afleveringen van 17-36 minuten, Lisa Phu/Self Evident Media.