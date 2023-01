Met mijn 1.62m ben ik één van de kleinste leidsters op onze buitenschoolse opvang. Tijdens het fruit eten in de kring vroeg een jongetje mij naar mijn leeftijd. „Tweeënveertig”, zei ik. Verbijsterd keek hij me aan. „Juf, je bent wel oud voor je lengte.”

