Juventus krijgt straffen voor fraude: 15 punten in mindering

De Italiaanse voetbalclub Juventus heeft zaterdag zware straffen gekregen voor het sjoemelen met clubgeld. Er worden vijftien punten in mindering gebracht in de competitie en sportbestuurder Federico Cherubini mag zestien maanden niet meer in het Italiaanse voetbal werken. Dat melden internationale persbureaus en bevestigt de Turijnse club. Ook tien voormalige bestuurders en medewerkers hebben tot jarenlange voetbalverboden opgelegd gekregen.

Door de vijftien punten aftrek zakt Juventus van de derde naar de tiende plaats in de competitie, 25 punten achter koploper Napoli. Plaatsing voor Europese voetbal van volgend seizoen lijkt daardoor niet waarschijnlijk. De officier van justitie had negen punten aftrek geëist, de rechter strafte zwaarder. Juventus kondigde zaterdag aan in beroep te gaan.

Aan het begin van de coronapandemie zei het bestuur van Juventus dat 23 spelers hadden ingestemd met een salarisverlaging gedurende vier maanden, om de noodlijdende club door de crisis te slepen. De officier van justitie claimt dat de spelers maar één maand salaris hebben opgegeven. Er zouden ook geheime betalingen aan voormalige speler Cristiano Ronaldo zijn ontdekt.

Het is niet de eerste keer dat Juventus zwaar wordt bestraft voor fraude. In 2006 speelde de zogeheten Calciopoli-affaire in de Serie A. Clubbestuurders van onder meer Juventus, Fiorentina, Lazio Roma en Reggina werden veroordeeld vanwege het omkopen van scheidsrechters. Juventus moest de kampioenstitel van het jaar ervoor inleveren en werd gedegradeerd naar de Serie B, de tweede divisie van Italië.