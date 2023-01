Hoe vergroot je je sprongkracht?

Basketballer Ja Morant van de Memphis Grizzlies lijkt soms wel raketten in zijn schoenen te hebben. Zijn exceptionele sprongkracht heeft natuurlijk te maken met zijn aanleg en zijn bouw, maar ook met de juiste training.

Want sprongkracht is zeker te trainen, zegt Jeroen Smit, eigenaar van de website knietraining.nl. Smit basketbalt al zijn hele leven en kan met zijn 1.83 meter dunken op de basket die op 3.05 meter hangt.

Mensen die niet zo hoog kunnen springen, zijn vaak stijf, zegt Smit. Ze komen moeilijk in een hurkzit, kunnen niet met hun handen hun tenen aanraken en hebben een matige enkelmobiliteit. „Maar als ze aan hun flexibiliteit en hun kracht werken, kunnen ze gemakkelijk resultaten boeken.”

Hij beschrijft kort vier belangrijke oefeningen. Te beginnen met volledige squat tot hurkzit. „Voor de kracht in je bovenbeen en de flexibiliteit van je knieën.” Bij oefening twee sta je op één been en zak je met je andere been schuin vooruitgestoken door je knie. „Voor de kracht bij zowel het landen als het springen.” Bij oefening drie train je je kuit door zo langzaam mogelijk op je tenen te komen en dan langzaam weer omlaag te zakken.

Ten slotte is het van belang de spieren in je scheen te trainen, om stevig te kunnen landen. Hiervoor ga je zitten met je benen vooruit en trek je je tenen (liefst verzwaard met gewichten) naar je toe.

Je weet dat het goed zit met je sprongkracht als je omhoog kunt springen, je knieën naar je borst kunt brengen en dan weer rustig naar beneden kunt strekken vóórdat je landt, zegt Smit. „Als je daar tijd voor hebt, spring je rond de 50, 60 centimeter hoog.”