Hoe de ChristenUnie volwassen werd

Na zeven jaar politiek leiderschap kondigde Gert-Jan Segers op 13 januari zijn vertrek aan. Hij wordt opgevolgd door Tweede Kamerlid Mirjam Bikker, die zich aan de kiezer presenteerde met een brief aan Nederland.

In deze Haagse Zaken gaat het over de leiderschapswissel in de ChristenUnie, de ontstaansgeschiedenis van de partij en hoe de partij politiek volwassen werd. Je hoort van Petra de Koning en Pim van den Dool over de fusie van de kleine christelijke partijen GPV en RPF, waaruit de ChristenUnie ontstond. Over de politieke kleur van de ChristenUnie en wat de leiderschapswissel betekent voor de verhoudingen in de coalitie van Rutte IV.

